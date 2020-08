Supersøndag med Derby og V64-jackpot på Klampenborg

Deilige 298 019 ekstra i sekserpotten! En av årets beste V64-omganger! Våre eksperter har gjort jobben for deg! Du tar vel rygg og blir med på moroa?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Birger og Morten på følgende til Klampenborg:

Søndag er det klart for årets store dag på Klampenborg galopp. Hovedløpet er selvsagt Dansk Derby, men sportslig er det også ellers et flott program. I V64 er det en jackpot på rundt 300 000 i sekserpotten.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







Spillemessig er det en interessant omgang i V64, en V4 som ser mulig ut å løse og en V5 som også bør være overkommelig. Vi går tynt i V64-6/V4-3 og V5-1. 10 King David er en av de tre beste milerne i Skandinavia, og på likevekt tror vi bare at han vinner han dette løpet.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







I V4-4 og V5-2 blir 9 Queen Rouge og 2 Margrethe et klart lås. Førstnevnte har vært best, men nå skiller det fire kilo,og da kan det snu. I V64 prøver vi oss dessuten med å låse V64-3 på 7-5-6. 7 Prime Red er uhyre stabil, men det skal bli spennende å se Wido Neuroth-trente 5 Brtan Ryan. Han er helt klart blant de beste sprinterne vi har, men banen på Klampenborg har felt mange som ikke har løpt der nede før.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





De øvrige avdelingene er åpne. Vi liker ikke at V64 starter med et løp for toåringer, hvor de fleste av de startende er debutanter.