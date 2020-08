Supersøndag med stor V75-jackpot fra Sverige

Over 6,3 millioner ekstra i premiepottene! Alt av V75-systemer satt på lørdag! Ny V75-suksess i vente på søndag?

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos undertegnede var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.

Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Over 6,3 millioner fordeles til alle med 7-6-5 riktige, og vi har rett og slett en strålende V75-jackpotomgang foran oss fra Vaggeryd. Vi har jobbet frem flere HETE objekter, og bankeren tror vi MYE på. 5 O'man Flax (V75-5) er vi klart inne på at suser til tet, og siden bør fakta løpet være over. ALL IN!

V75-1 : 4 Flash Teemer – Innledningsløpet er ganske jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide rader ikke akkurat opp, men nå er den riktig ute, og formen virker dessuten å være veldig bra. De to siste gangene har den kommet til mål med litt krefter igjen, og den har varslet skrellform. Kan overraske om den får smyge med, og får lukene sine til slutt. Settes helfrekt først!

V75-2 : 4 Au Revoire Font – Debuterer under sal i dag, men det er gode rapporter på den, og stallen tror på sin hest direkte. Det nye stjerneskuddet blant ryttere får sjansen, og Tova Bengtsson (30% seire i 2020) gjør veldig få feil i denne disiplinen. Mot en SVÆRT overkommelig gjeng kan fakta dette være en sikker vinner direkte, og det er nå den skal spilles! Neste gang kan den være «oppbrukt»…

V75-3 : 3 Apple Rose – Fullførte meget bra sist, og måtte kun se seg slått av formbomben Ritz Guiness. På klokken stod det da 10,8 s 800m. Til denne starten blir det skorykk bak, man fester på en BIKE for første gang, og setter dessuten på et helstengt hodelag. Jepson er stortsett veldig offensiv, og greier han bare å svare ut 8 Sobel Jasmine her, ja, da tror vi bestemt at dette løpet er over. Spilles!

V75-4 : 1 Isan – Ble sittende bom fast som absolutt fulltanket sist, og virker å være under en herlig utvikling. Er godt over middels fra start, og uten de store startkanonene i første rekke så er vi litt inne på at det kan bli tet. Blir neppe veldig enkel å plukke ned da, og vi iler til med tipsnikken.

V75-5 : 5 O’man Flax – Blir vår hovedbanker i denne jackpotomgangen. Den har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og har vært god hver gang. Feilet fra seg en andreplass, og en tid på 13,5/2140mv tredje sist. Nest sist kom den etter hvert frem utvendig for kanonen Civilon, viste 11 s 1000m, og fullførte meget bra. Sist spant den til tet, og vant veldig sikkert. Her spinner den normalt til tet igjen, og da kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre. ALL IN!

V75-6 : 2 Franklin Face – Blir HARDT betrodd i dette løpet, og kan vinne et løp som dette fra tet om den er på topp. Vær dog litt OBS på at den ikke alltid er like tøff i skallen sin, og vi stoler ikke helt på at den vil levere på sitt beste i et helt vanlig løp som dette. 9 Cantona Mearas – Kan det bli veldig riktig for nå, og den MÅ passes. Den har kommet til mål med krefter igjen to ganger på rappen, og sist var den altså ikke veldig langt bak en såpass god hest som Wild Love. Ligger veldig i skorpen, og denne må med på alt!

V75-7 : 1 Lucky Truc – Er lovende, og leder fort et løp som dette rundt om. Leverte en råsterk avslutning i seiersløpet til kanonen Elegant Ima nest sist, og da hadde vi 12,3 s 800m på klokken. Skal ikke ha noen problemer med å gå 15,0 fra tet, og favoritten er motivert. Den spennende hesten i finalen er 7 Tinten som debuterer for Hanna Lähdekorpi. Tinten har vært matchet i tøffe omgivelser på slutten, og møter helt riktig motstand nå. Kan fort slå til som en godbit om favoritten ikke er på topp. OBS!