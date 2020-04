Supersøndagen innledes med V64-galopp fra Jägersro

Søndag kveld er det endelig klart for norske travløp igjen, men søndagen innledes med en strålende V64-omgang fra Jägersro galoppbane.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en fantastisk flott søndag vi har foran oss i hestesporten. Søndag kveld det er endelig duket for norske travløp igjen når Jarlsberg inviterer til internasjonal V65 med JACKPOT og hele 593 917 kr ekstra i sjuerpotten. Før den tid skal vi dog gjennom både en hyperinteressant V64-galopp på Jägersro og en svært flott V75-omgang i Årjäng med en rekke norske hester på startstreken.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og Jägersro. Her er det både V64 og V4 på menyen. V64 innledes først med spillestopp kl 12.45, mens V4-spillet som omfatter de fire siste V64-løpene har spillestopp kl 13.25. Nettavisens galoppeksperter byr på en bankerfri løsning i V64-spillet denne søndagen og har følgende vurderinger:

Favoritter som kan felles

I V64-1 er 3 Giant Sally spennende. Tapte for 4 Cece Dailuaine sist de møttes. Da hadde førstnevnte 14 kilo mer på ryggen, nå er det tre kilo mindre. 17 kilo forskjell bør endre bildet. Gode uttalelser på debutanten 8 What Dose.

I V64-2 tror vi mest på 3 Walvis Bay, som er en habil sprinter. 6 Lilla Torg har vært alvorlig syk, men alt er ok nå og vi tror disse to gjør opp om seieren i V64-2.

7 Licorice blir nok favoritt i V64-3/V4-1. Mye slått i England i fjor, men prestasjonene var brukbare. Castro trener 3 Deep Direction, og han får fart på unghestene. Og også i V64-3 står vi kun to hester på de flate V64-forslagene, mens vi tar med noen flere på de større V4-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V64-4/V4-2 blir 7 Serenity Bloom favoritt. Hun vant kriteriet i fjor, men på formtallet er det jevnt mellom flere.

I V64-5/V4-3/DD-1 tror vi mest på to hester som starter på bokstaven X. 6 Xit møtte for gode hester i fjor, i årsdebuten var han helt overlegen og 6 Xit blir også vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

2 Xcalibur er bare tre år, men hevdet seg så bra i fjor, at vi tror på god sjanse og han er den nærmeste utfordreren til Xit.

V64-6 synes vi er veldig krevende. Med rett plassering av strekene før finalene, vil det føles godt å stå sterkt. Vi helgarderer på de større forslagene både i V64-spillet og i V4-spillet.