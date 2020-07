Supertorsdag med V65-jackpot i Bergen

Urutinert banker! Frekke bud senker overspilte favoritter? JACKPOT! Du blir vel med oss i jakten på tusenlapper fra Bergen torsdag?

Lerum med solide V4-tips til Östersund 12. juli - Kr.900 ble til Kr.7 896!

Undertegnede traff meget bra på V4-tipsene søndag, og det ble en opptur for flere av de som tok rygg. Vi gikk nemlig ikke i "samlebongfellen", og spekulerte mot 1-oddseren Grisle Odin G.L. Vinneren, Kinge Svarten (3%), var med på kun tre hester. Den største V4-bongen satt igjen med samtlige 15 hester i finalen, og da var det naturligvis veldig surt at favoritten tok seg forbi 10-valget omtrent på streken. "Trøstegevinsten" for den store bongen på Kr.900 ble likevel meget fine Kr.7 896,-.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Bergen Travpark byr på en spennende JACKPOTOMGANG torsdag, og det ligger altså ca 300 000 ekstra i sekserpotten. 9 Sans Peur (V65-2) møter "IKKE NOE" i sitt løp, og uten noe tull og tøys underveis så skal dette være en vinner. Flere av løpene ellers trenger ikke å være helt lettløste, og vi skal til lukene med følgende:

V65-1 : 6 Lily Bourbon – Seks hester kan vinne et ganske jevnt innledningsløp, og vi prøver oss med en frekkis som vår tipsener. Lily Bourbon virker å stadig bli bedre i ny regi, den er mye bedre enn raden, og må passes. Sist ble den sittende bom fast, og kom til mål med mye krefter igjen. Bjørn Steine opp er et solid pluss, og får denne først ryggløpet sitt så er den sylvass. PASSES!

V65-2 : 9 Sans Peur – Gjorde ingen feil i debuten, og vant sprettlett etter en avslutning i 14-fart. Kommer her ut i skrotomgivelser, og uten noe tull underveis så må denne ha en STOR sjanse. Skal være litt sprutredd, men Buer melder om at man har jobbet med dette i trening, og at den stadig har blitt bedre. Motivert favoritt som vinner om den bare oppfører seg.

V65-3 : 4 Suksess Med Bless – Spurtet bra, og var ikke langt bak en såpass god hest som M.L.’S Odin tredje sist. Fulgte opp nest sist med å tape knepent for 9 Bjørketora. Stod likt med den da, og er altså 20m billigere ute her. Nå sist var den ute på en oppjaget sprint, og det passet som ventet ikke veldig godt. Kan ikke få et bedre løp i grunnlaget, og står altså på kronen riktig inne i dette løpet. Nå kommer vel seieren?

V65-4 : 10 Sambo Ø.K. – Gjorde et SOLID løp til andre sist (23,9 s 300m), og fortsetter sin meget fine utvikling. Minuset er at den som alle andre ØK-hester ikke er stabil, og det er også hovedgrunnen for at vi avstår fra et bankerspill. 9 Sylv Odin – Er sikkerheten selv, og på ren kapasitet er den neppe mye dårligere. Pleier å være svært godt forberedt etter opphold, og det er den helt sikkert nå også. DOBBELT A-VALG!

V65-5 : 8 Axe Brogård – Har feilet på startsiden to ganger på rappen, og det er klart at slikt gjør oss usikre. På sitt beste «flyr» den normalt tidlig til tet, og siden skal løpet være over. Nå vil vi dog se denne oppføre seg igjen og vise form før vi tør å gå ALL IN. Greit førstevalg, men vi kjøper den ikke som storfavoritt.

V65-6 : 5 Neslands Faksen – Har en interessant oppgave foran seg i finalen, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tidlig tet og slutt på en kjapp bane. Pleier å være fikset på, og klar for å levere direkte etter pause. Er spillbar i finalen, og må med på alt.