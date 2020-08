Svært åpen og spennende V4-omgang fra Boden

Ekstremt utfordrende V4-omgang! Vi jakter store kroner i lunsjen med frekke bonger! Du tar vel rygg?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Boden innleder uken med en SVÆRT ÅPEN og spennende V4-omgang til lunsj. Det finnes ingen klare bankere som vi liker, og det vil overraske MYE om ikke dette gir solid betalt til de med riktig rekke. Vi spiller med frekke bonger, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 8 Greenwich – Går ned flere klasser når det gjelder motstand, og må ha en STOR sjanse i billige omgivelser som dette. Gikk et bra løp etter startgalopp sist, mens den kun var knapt slått av knallgode Dante Godiva nest sist. Er den beste hesten i feltet, og går alt riktig for seg så skal de andre få kjørt seg!

V4-2 : 12 So Chic – VIDÅPENT LØP med nesten ingen sjanseløse! Vår ide er billigere ute nå, og den har dessuten fått to løp i kroppen etter pause. Var positiv nest sist, mens den ikke strakk til mot gode hester sist. Kommer ut skoløs foran for første gang i karrieren, og skulle det løfte den litt, ja, da er den mer enn god nok i et løp som dette. Plasseres knepent foran 5 High Hope Laday.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 4 Tasteofchocolatier – Veldig jevnt løp med flere aktuelle kandidater. Vår ide er veldig riktig ute grunnlagsmessig, og skal normalt duge svært godt i et løp som dette. Gikk helt OK mot tøffere hester enn dette sist, og er altså noe billigere ute i dette lunsjløpet. Dukker opp på foto om det bare klaffer litt underveis!

V4-4 : 10 Fighting Bax – Heller ikke V4-finalen er spesielt lettløst, og det vil overraske oss mye om ikke denne V4-omgangen gir solid betalt. Vår ide debuterte for Stall Sandra Eriksson (26% seire i 2020) sist, og ble meldt rett i en knalltøff sølvdivisjon. Fullførte da godkjent, og ble ikke plaget nedover oppløpet. Distansen her ELSKER denne traveren, og på elleve starter over 2600 har den seks seire. Har dessuten vært TI ganger blant de tre beste… Har også en solid statistikk på løp som er lengre enn dette også. Sandra Eriksson pleier å ha hestene sine i orden etter opphold, og her må man rett og slett være på vakt. Slår til som en godbit? BANKES FREKT I DD!