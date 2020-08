Svært spennende på Bro Park onsdag

Det oser flotte kroner i både V4 og V5-spillet på Bro Park onsdag! Våre eksperter har gjort jobben for deg! Du tar vel rygg?

Birger og Morten byr på følgende til løpene på Bro Park onsdag:

Det kan fort gi fine penger på Bro Park både i V4 og V5 onsdag. I V4 spillet setter vi vår lit til gode 7 Espen Hill i V4-3. I fjor som treåring vant Espen Hill svensk St Leger og slo fjorårets Norske Derbyvinner Privilegiado. Espen Hill elsker lang distanse, og trener Madeleine Smith har fin form på flere av hestene sine. Årsdebuten ble unnagjort for drøye fjorten dager siden, hvor den ble nummer fire kun kort slått. Vi tror med løp i kroppen, at 7 Espen Hill vinner nå.

I V4-2 prøver vi oss med en kvartett. Dette er et såkalt maidenløp hvor ingen av hestene har vunnet, og i slike løp pleier det ofte og skille litt på hestene. I V4-1 og V4-4 er det veldig åpent, men i V4-1 er det et spennende jockeybytte på 4 Grimeford Lane. Per Anders Gråberg opp i salen nå gjør det hele interessant.

I V5 spillet prøver vi å gå tynt til å begynne med. I V5-1 kommer Kahlil De Burca trente 8 Freya Lucy ut. Dette er en lovende toåring som kun har startet en gang. Den startet på den svenske derbydagen og ble nummer fire. Tapte da for noen veldig gode toåringer som har vist klasse i senere løp.



Ellers har vi god tro på 6 Ayo og 8 Glamour i V5-2. Dette er en duo som ikke har smakt seieren sødme hittil, men nå møter de ikke allverdens motstand.