Svært spennende V4-lunsj fra Lindesberg

Åpent og spennende! Bankerfritt! Vi jakter med frekke bonger, og er veldig klar for en flying start på uken. Du blir vel med på moroa?

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos undertegnede var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.



Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Lerum med nye solide treffer på V75-systemene - tok du rygg 2. august?

Systemene til undertegnede sitter virkelig bra for tiden, og under søndagens V75-JACKPOTOMGANG til Vaggeryd betalte de igjen ut flotte kroner. Det ble riktignok kun 6-riktige i en omgang som betalte ut 2,7 millioner, men "trøsten" var likevel klart bra. Systemene til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1000 / 10 andeler a Kr.400 / 20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 732,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.16 122,-. Flash Teemer (8-valg / 4%) SUPERSJOKKET I V75-1, men den ble dradd frem som det store objektet i dette løpet, og følgende info ble servert:

V75-1 : 4 Flash Teemer – Innledningsløpet er ganske jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide rader ikke akkurat opp, men nå er den riktig ute, og formen virker dessuten å være veldig bra. De to siste gangene har den kommet til mål med litt krefter igjen, og den har varslet skrellform. Kan overraske om den får smyge med, og får lukene sine til slutt. Settes helfrekt først!

Lindesberg innleder uken med en åpen og svært spennende V4-omgang. Vi er klart inne på at dette ikke blir helt lettløst, og spiller med frekke bonger i jakten på tusenlappene. Ta rygg på følgende:

V4-1 : 1 Palm Cay – Var et lekkert skue når den var klink overlegen i seiersløpet nest lengst opp i raden. Spant da til tet, og bare dundret unna i en overlegen stil. Har nå trent bra på for sin nye trener Åke Lindblom, og rapportene er fine. Kan være en sikker vinner direkte, og den er verdt et forsøk i innledningsløpet.

V4-2 : 11 Winnie Blackfire – Var faktisk et nest sistevalg når vi la ut dette tipset, og da hadde den 1% av innsatsene på seg. Det mener vi er 100% feil. Dette er fakta en riktig så bra hoppe i grunnlaget, og den spurtet STRÅLENDE til slutt etter hinder på veien sist. Så rett og slett veldig bra ut! Gangen før feilet den med ALT igjen i den siste svingen, og hadde nok kjempet om seieren uten galoppen. Her er det veldig billig i mot, og med tempo må denne være HET! SKAL MED PÅ ALT!

V4-3 : 11 Announcement – Vil det seg ikke for, men nå kan det være dags! Gikk fullt godkjent i kulissene sist, og den hentet litt nedover oppløpet da. Blir kuskeplusset med Kontio, og får den bare litt tempo så er den naturligvis HELAKTUELL i omgivelser som dette. Må passes!

V4-4 : 6 Dynamit Reptor – Spinner til tet, får dempe, og slår til som en frekkis i finalen? Har mildt sagt passende betingelser foran seg, formen er fin, den er solid kuskeplusset, og vi iler til med tipsnikken.