Svært spennende V4-lunsj med toppobjekter på menyen

Årets mest spennende lunsjomgang fra Sverige? Gävle byr på utfordringer, og dette er en lunsjomgang som vi liker skarpt. Toppobjekter er jobbet frem, og vi spiller frekt i jakten på tusenlappene! Du tar vel rygg på oss i denne lunsjomgangen?

Gävle står for dagens lunsjomgang, og det er en lunsjomgang som byr på store utfordringer. Vi har jobbet frem meget spennende objekter, og her skal vi virkelig kjempe om flotte kroner i lunsjen. Gå ikke glipp av følgende snadder:



V4-1 : 12 Christer – Har ikke den beste raden, men formen er bedre enn hva man kan lese ut fra den. Sist havnet Christer på vingel fra start, og ble etter hvert bakket ned i sjette utvendig. Fikk langt frem, men avslutningen via drøye spor mot oppløpet likte vi. Var ikke tom over mål, og på klokken stod det 12,4 s 800m. Har blitt strøket inn et spor nå, motstanden er den riktige, og klaffer det bare litt underveis så skal denne være HET i et løp som dette. Må med på alt!

V4-2 : 1 Twigs Grace – Ser ut til å gå veldig under radaren, og når vi la ut dette tipset hadde den kun 3% av innsatsene på seg. Vær dog OBS på at vi her snakker om en ung hoppe under en rivende utvikling, og som er mer enn god nok å vinne om det bare klaffer litt underveis. Feilet som helt klink ca 300m fra mål nest sist, mens den sist spurtet knallbra etter et passivt opplegg. Gikk da ordentlig PIGG i mål, og igjen fikk den et stort pluss i kanten av oss. Motstanden skremmer ikke her, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt!

V4-3 : 12 Solitary Champ – Storfavoritten 4 Global USA var veldig ordinær etter et lengre avbrekk sist, og vi velger helt klart å spekulere mot den favoritten. Vår ide hadde faktisk under 2% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er i våre øyne 100% feil. Solitary Champ er nemlig en meget god hest i dette grunnlaget, og er dessuten i en flott form. Den fullførte klart bra mot gode hester sist, mens den nest sist viste 13,2/2000m etter en tidlig galopp. Står ikke tilbake for noen her, og den må med på alt av seriøse bonger.

V4-4 : 1 Vill Solen – Var bunnsolid i nederlaget mot 12 Smedheim Solan nest sist, og tapte ikke med veldig mye for den da. Da stod de likt. Sist stod Vill Solen 20m foran Smedheim Solan, og ble derfor et aldri så lite skrik. I selve løpet klaffet det ikke helt, og den var kanskje heller ikke like fin som nest sist. I lunsjen tirsdag står altså Vill Solen hele 40m foran favoritten, men virker likevel å ikke bli tatt på alvor. Er den som nest sist så er sjansene STORE for at denne kan overraske i finalen. Ulf Eriksson opp som gjestekusk liker vi, og her må man altså være på vakt.