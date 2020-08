Svært spennende V64-omgang på Solvalla

Bankeren var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut! Flere sylvasse objekter som du ikke må gå glipp av! Storfavoritt i trøbbel! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Kveldens V64-omgang på Solvalla liker vi skarpt. Flere herlige objekter er jobbet frem, og bankeren som vi går til på var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut. 6 Speedy Tilly (V64-5) var SOLID i debuten for Robert Bergh, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og fra eventuelt tidlig tet tror vi MYE på seier! ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 Brothers N. Arms – Skulle Daniel Reden prikke starten her, og få tet, ja, da kan fort dette løpet være over. Avslørte STOR kapasitet tidlig i fjor, men fikk så motgang, og ble dermed kjøpt opp av Stall Zet. Har fått ett skikkelig løp i kroppen etter den ble solgt, var da aldeles for hissig, men ble uansett sittende fast i kulissene over 3140mv. Vår feeling er at vi kan få se et mulig «superløp» av denne i dag om den får ruse unna i tet. Må passes, og skal naturligvis med på alt.

V64-2 : 10 Enge Astarte – Har sett knallbra ut etter pause, og er spillbar i et løp som dette. Den gikk pigg i mål etter sene luker nest sist, mens den leverte et råsterkt oppløp sist. Her er det med veldig få unntak overkommelig i mot, og blir det bare litt tempo så blir denne skummel for noen og enhver. MÅ MED PÅ ALT!

V64-3 : 1 Express Love – Er en hest man har ambisjoner om å delta i kriteriet med, og man snakker i positive ordlag fra Stall Nurmos rundt dette talentet. Er foreløpig litt hengslete og lat, men den gjør som den får beskjed om, og slikt liker vi. Vant sikkert med krefter igjen på en lav 14-tid sist, og løste dessuten bra fra start. Fra tet har den en stor sjanse, og vi plasserer favoritten først.

V64-4 : 2 Samvais – Likte ikke å volte sist, og galopperte seg bort direkte. Gikk spinnville 11,7/1900m etter galoppen, og kom sterkt tilbake i kulissene. Nest sist i Finland fullførte den bra på en knallgod tid. Er ofte undervurdert, men fakta er at denne er veldig bra. Her håper vi at Tuomas Korvenoja klinker til for da går denne 11,5/1640ma i kveld. SPILLES!

V64-5 : 6 Speedy Tilly – Er normalt lynrask fra start, og vi er veldig inne på at den kan fyke til tet inn på den første svingen. Skulle Robert Bergh lykkes med det, ja, da tror vi fakta at dette løpet er over. Var bunnsolid i debuten for Bergh etter et upassende opplegg sist, og er fort ytterligere forbedret i kveld. Må bare prøves her!

V64-6 : 8 Golden Tricks – Har fått flere beintøffe løp på slutten, og dette må jo denne hoppen snart begynne å kjenne. I kveld blir det fort en drøy reise igjen fra et dårlig spor, og vi kan ikke gå ALL IN på en slik storfavoritt. 6 Global Amazone – Er egentlig ikke så verst, og var OK etter en grov galopp sist. Duger i massevis om den bare finner litt skikkelig form igjen.