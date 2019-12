Svært spennende V65-omgang på Momarken

Bankeren er normalt bare best! Superobjekt på under 5%? OK i prøveløpet - blir likevel ikke helt tatt på alvor nå? Objektsgodteposen er smekkfull i kveld, og her jaktes storcashen!

Vi liker disse V65-omgangene på Momarken, og det er en bane hvor de fleste pleier å få sjansen nedover det lange oppløpet. Når det gjelder kveldens omgang er den SVÆRT spennende, og her skal vi spille småfrekt i jakten på store førjulskroner! Dagens beste banker dukker opp i V65-4, og her banker vi den helt overlegent beste hesten i feltet, nemlig 2 Montego Bay. Ellers er det bare å sjekke ut vår tekst nøye, og ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Go For It Fass – Innledningsløpet er skummelt med bare urutinerte hester, og her kan litt av hvert skje. Vår ide så fakta ikke så verst ut i prøveløpet på Bjerke sist, og på en småsubbete bane viste den 19,4 s 900m uten at den ble kjørt noe sånn veldig med. I kveld er det opp med Gunnar Austevoll, og vi blir alt annet enn overrasket om denne går en 18-tid. KAN OVERRASKE! 4 Hard One – Har bare rotet etter et ganske fint prøveløp. Kanskje får Høitomt den på bedre tanker?

V65-2 : 7 Per B. – Er vel en hest vi ikke er veldig glad i, men den er bra (når den oppfører seg), og feilfritt runder den trolig til seier. Blir dog veldig tungt betrodd, og er altså alt annet enn travsikker. En stor luring i dette løpet kan 1 Lygne Odine være. Gikk meget sterkt etter galopp sist, og var for eksempel mye bedre enn 6 Tyrifaksen som den stod likt med da. Er billigere ute nå, og feilfritt duger den. OBS!

V65-3 : 1 Memphis Tennessee E.P. – Har Per Ivar Bendiksen ikke disponert veldig bra på slutten, og dette er en hest som er betydelig bedre enn raden. Gikk klart bra for samme kusk fjerdesist, den står i et nydelig spor, og er sikret et bra opplegg. Er nesten garantert på foto her om den ikke havner opp i nye dårlige rygger. PASSES!

V65-4 : 2 Montego Bay – Er helt overlegen på ren kapasitet i dette feltet, og nå kommer vel det en seier? Gikk et fint prøveløp, og vi håper den skikker seg i kveld. Lars M. Sørvik har STOR tro på sin springer før 2020, og det er hest han holder meget høyt. Er betydelig billigere ute i kveld, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne. Var fakta knapt nok favoritt når vi la ut tipset… Ps. Sist feilet den med litt krefter igjen i stengt posisjon bak hester som er MILEVIS bedre enn de den møter i kveld!

V65-5 : 10 L.J.’S Dreamcatcher – Er veldig pågang, og vi er inne på at den kan skrelle mot en overkommelig gjeng. Ble sittende bom fast etter pause nest sist, og heller ikke sist fikk den skikkelig fritt frem. Står nydelig inne grunnlagsmessig, vi tror på tempo, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. STOR OBS som skal med på alt!

V65-6 : 6 Tangen Braute – Så vi i varmingen i Sverige sist, og den så fantastisk bra ut i forkant av løpene. I selve løpet ble det dessverre galopp på startsiden. Har ellers radet opp med sterke innsatser, og gikk fakta overraskende bra på Bjerke nest sist også. Har nemlig vært best med pisk tidligere. Med tanke på løpet den gjorde på Bjerke nest sist så håper vi at den presterer uten pisk igjen, for da duger den her. Vår tipsener i et løp hvor strekhestene skiller seg noe ut.