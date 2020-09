Svært spennende V65-omgang på Momarken

En av årets beste V65-omganger! Internasjonal omgang med stor pott! Vi har som vanlig jobbet meget bra med løpene, og gir deg våre beste tips! En solid ukeslutt i vente?

Momarken byr på en fantastisk FLOTT V65-OMGANG denne kvelden, og en spesielt mye bedre omgang enn dette er det vrient å få til. Vi har gjort jobben for deg, og vår beste banker i omgangen kommer ut i V65-3. Her tror vi HARDT på 3 Alm Randers som var et lekkert skue etter pause sist. Får gratis tet i kveld, og siden skal dette være over. ALL IN! Ellers finnes det mye interessant i de øvrige løpene, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 8 Frier Birk – Feilet i en trang situasjon sist (sjenert?), og havnet sist. Gikk et råsterkt løp etter den galoppen, og var løpets moralske vinner. Sporet betyr mindre, for den vil plukke mange nedover det lange oppløpet. Vår favoritt, men glem ikke 12 Vollanfaks som kommer med toppform. Gikk et svett løp mellom to galopper sist, og på klokken stod det 23,5/1000m. Kan «ALT» på en god dag, og vi dobler derfor opp a-gruppen med denne.

V65-2 : 12 Best Of Brands – Her er det veldig jevnt, og en bred gardering trenger ikke å være feil. Vår ide gikk et sterkt løp etter galopp nest sist, mens den ikke var like bra sist. Det kan ha vært litt for tette starter som gjorde, og vi håper at den er tilbake på sitt beste når den nå har fått litt ekstra pause. Spilles til OK odds i lukene!

V65-3 : 3 Alm Randers – Var veldig fin etter pause sist, og vant utrolig enkelt etter en avslutning i 28-fart. Kom fulltanket til mål, og har null problemer med å gå ett sekund raskere. Er den helt overlegent beste hesten i feltet, det blir normalt gratis tet igjen, og siden burde dette løpet være over. Taper ikke feilfritt, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne favoritten.

V65-4 : 2 Glazier’s Vici – Dette er en finale, og forsøkene ble altså kjørt for 12 dager siden. Vi likte Glazier’s Vici skarpt i sitt forsøk, og da skal man også huske på at den kom ut etter en lengre pause. Havnet på vingel fra start, før den ble bakket ned i køen. Spurtet sylvasst nedover oppløpet, og den fikk et stort pluss i margen av oss. Jens Kristian Brenne uttaler at 1 Alice Road er tvilsomt startende, og skulle vår ide bli strøket ned på innersporet så er vi veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Er nemlig kjapp ut på volte. SPILLES!

V65-5 : 12 Photo Fighter – Helskummelt løp hvor vi ikke kjøper at 1 Ingemar Palema skal være såpass hardt betrodd. Dette er nemlig en hest som sliter med kroppen sin, og varierer i stilen fra gang til gang. Vår ide er feltes beste hest, og den har møtt bedre hester enn dette i årgangsløpene som den har vært ute i. Raden er ikke den beste, men formen er bedre enn som så. Vi liker dessuten at den blir solid kuskeplusset med Tengsareid i kveld, og klaffer det bare litt på veien så pleier den å avslutte voldsomt. Feller alt nedover det lange oppløpet på Momarken? Ellers vrimler det med spillbare objekter i dette løpet, og vi garderer bredt.

V65-6 : 13 T.B.’s Trøllgutt – Dette er en finale, og forsøkene ble kjørt for 12 dager siden. Vår ide i finalen var et LEKKERT skue i forsøket, og den jogget der 25,5/2140ma med krefter igjen. Har utrolig mye inne når den henger sammen, og fungerer den slik igjen så er sjansene store. Vår tipsener i et løp hvor vi plukker med oss tre hester.