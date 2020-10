Svensk jubel i onsdagens V4-lunsj på Øvrevoll

Storløpet Norsk Oaks er hovedattraksjonen i onsdagens internasjonale V4-lunsj på Øvrevoll.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Onsdag er det norske baner som gjelder både til lunsj og til kvelds. Øvrevoll er vertskap for onsdagens internasjonale V4-lunsj og som vanlig er det Bjerke som er vertskap for kveldens V75-omgang. Her er det i tillegg stor jackpot med hele 924 255 kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Øvrevoll og lunsjomgangen. Det er internasjonalt spill til Øvrevoll og som vanlig er det V4 som er først ut med spillestopp kl 12.20. V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.10.

Flott meny i lunsjen

Onsdag er det lunsjløp med en rekke sportslige godbiter. Michelets Minneløp (V4-1), Norsk Oaks (V4-2) og Fearnleyløpet (V5-3) er løp som har lang tradisjon på banen.

Dobbeltbanker i V4-2

Oaks (V4-2) er det siste klassiske løpet i Skandinavia i år, og som i travet er det hoppene som kjemper i Oaks. Vi synes de norske håpene har skuffet en del i år og tror mest på duoen 1 Havana Red og 4 Alwaysonmymind., og de står alene på de tre minste V4-forslagene i V4-2.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

De øvrige løpene i V4 er jevne og krevende å finne ut av. 9 Wontgetfooledagen blir vår favoritt i V4-1 (Michelets Minneløp). Han har gått to flotte hekkeløp til seier i de siste startene, og han står helt klart den lange siden. Dette er imidlertid løpet på Øvrevoll hvor det oftest smeller i totoen. Se litt opp for bunnvektere, for det koster å bære mange kilo over 2830 meter på en litt død bane og vi tar med alle ti startende på de to største V4-forslagene.

V5-banker i V5-5

V4-spillet er krevende. I V5 håper vi det går an å gå litt tynnere mot slutten. Vår banker blir 2 City Code i V5-5. Han har gått så gode løp i England, at det burde rekke mot sine konkurrenter, som dog ikke er dårlige.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.