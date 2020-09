Svensk lunsj med norske godbiter

Det er Unionstrav på Färjestad lørdag, men allerede fredag har vi noen spennende norske gjester på farta når grensebanen Årjäng kjører lunsjtrav med V65.

Det er lunsjtrav i Årjäng med en spennende V65 foran oss fredag. Her er noe av det vi har å by på til folket:

V65-1: 3 Blackbuck er ei fintstammet fire-års hoppe som fortsatt har tilgode å vinne løp på fire starter, men som stadig utvikler seg i riktig retning. Hun står spennende til på strek i dette løpet og med velkjørende Björn Goop i sulkyen så er sjansene som regel alltid ivaretatt på beste måte. Hun må tidlig på bongen i V65-1.

V65-2: 2 Dotterud Stjerna tar nok helt sikkert turen over grensa sammen med Odd Arne Sagholen med litt ambisjoner. Hun var god toer over samme distanse i sin nest siste start på samme bane i slutten av august og har en helt riktig oppgave foran seg her. Opplagt kryss på bongen. Feilfritt har hun så absolutt sjansen!

V65-3: 3 Gretzky Boko er en annen norsk gjest som tar turen til Årjäng fredag formiddag med gode vinnermuligheter. Pedersen-traveren har vist flott form i det siste og avgjorde lett da han vant i Örebro sist. Vår favoritt i løpet. En annen norsk gjest, 10 Ibra Boko, kan fort være det verste motbudet i løpet.



V65-4: 3 Björn Bork er en annen spennende gjest fra Norge som skal regnes med vinnersjanse i dagens lunsj. Gøran Antonsens kapable 4-åring utvikler seg stadig og tok en sterk seier da han gjestet Sverige i sin nest siste start. Sist strakk han ikke helt til i en tøff Derby-kvalifisering på Bjerke. Må regnes tidlig.

V65-5: 7 Little Brigadoon blir vår hovedbanker for dagen, både i V65, V4 og Dagens Dobbel. Goop-traveren imponerte i seiersløpet på Åby nest sist, mens han galopperte vekk en mulig seier gangen før. Sist skuffet han noe, men vi regner med alt er i orden når han nå kommer til start og Goop igjen sitter i sulkyen. All in!



V65-6: Avslutningsløpet er småvrient, men 11 Four Fifty er nok den beste hesten i klassen. Den fem år gamle Bergh-hoppa var ikke helt på topp i sin siste start som hardt betrodd i V75 på Jägersro, men var knallgod da hun rundet til seier på Åby 13/8. Med noenlunde tempo og posisjonsklaff tror vi hun runder til årets femte seier og blir vår utgang i V65-avslutningen.



