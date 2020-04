Svensk V75-omgang med bankere fra Norge

Åpen V75-omgang med et solid potensial! Vi jakter med to bankere! En sunn og en frekk! Begge kommer fra Norge! V75-suksess i vente?

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.



På Eksperten suste SAMTLIGE bonger inn, og de var som følger:

* 16 bonger a Kr.500 (10 andeler a Kr.50/5 andeler a Kr.101/4 andeler a Kr.125) betalte ut Kr.18 676 hver seg.

* 5 bonger a Kr.1 000 (5 andeler a Kr.200/4 andeler a Kr.250) betalte ut Kr.20 143 hver seg.

* 8 bonger a Kr.1 200 (4 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 121 hver seg.

* 3 bonger a Kr.2 000 (4 andeler a Kr.500/6 andeler a Kr.330) betalte ut Kr.23 566 hver seg.

* 1 bong a Kr.3 000 (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 544.

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.



Infoen på dagens beste banker var som følger:

V65-3 : 10 Lidaz Katzner – Dette er et FRYKTELIG dårlig løp, og vi går for et bankerspill på en hest vi ble veldig imponert over sist. På en åker av en bane var denne knallgod, og vant veldig enkelt via 15,8 s 800m. Burde være ytterligere forbedret til denne starten, kusken duger godt, og blir det bare ikke feil fra baksporet så må sjansene være store. VI BANKER!

Nesten supertreff på Lerums V75-systemer til Halmstad 13. april

Vi var dessverre ikke i nærheten på de flate bongene i denne V75-omgangen, men undertegnedes TRE SYSTEMER (4 andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200) var ikke langt borte fra veldig store kroner. Med SINGEL UTGANG på storskrellen Benjamin H.C. (5%) og banker på Disco Volante (1-valg) satt vi bra på disse systemene, men måtte tilslutt nøye oss med TO SEKSERE samt en haug med femmere. Utbetalingen på disse systemene var fra Kr.23 660 til Kr.24 346,-. Korrekt rekke betalte ut enorme 1,5 millioner!



Årjäng byr på en åpen, og svært spennende V75-omgang. Noen av løpene var veldig krevende å ranke, og det vil overraske oss om det ikke kommer et par smeller i denne omgangen. Dagens beste banker kommer ut i finalen, og der tror vi HARDT på 4 Jetske Beemd som bør lede sitt løp fra start til mål. Blir kun et 2-valg i spillet, og det takker vi for. Den andre bankeren kommer ut i V75-5, og der står 9 Z. Boko alene. Ellers vrimler det av godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V75-1 : 11 Up To Joy – Innledningsløpet er VIDÅPENT, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide går fullstendig under radaren, men her må man være litt på vakt. Up To Joy varmet strålende etter pause sist, og i selve løpet varslet den også form. Spurtet sterkt nedover oppløpet, kom til mål med krefter igjen, og på klokken stod det 12,5 s 800m. Møtte da vel så gode hester som det den gjør nå. Kan felle alt med litt klaff på veien! 2 B.B.S. Lezzy – Kjørte seg fast sist, mens den avsluttet klart bra nest sist. Er på vei mot toppformen, og i dag setter man også på et helstengt hodelag. Det betyr at man vil kjøre til fra start, og den er kjapp ut. PASSES!

V75-2 : 11 Millmighty – Er en ordentlig fin hest som man har ambisjoner om å kvale til Derby (Norge) i år. Nest sist var den ute i et forsøk til Norsk Kriterium, og stod da til 6,9 i odds. Steingode Golden Dream stod til 3,9… Ble da grovt sjenert, men gikk bra i veldig mye tøffere omgivelser enn dette. Har nå trent på bra i vinter, og selv om det ikke er noe toppform direkte så kan det fort være godt nok i billige omgivelser som dette. Med på bongen kommer også nykommeren til Stall Hamre, 8 Fightforfreedom Ås, samt 6 Global Vincennes.

V75-3 : 3 Fleur Mearas – Fullførte fint i langt tøffere omgivelser enn dette sist (14,3 s 800m). Kommer nå ut etter pause, den dukker opp i riktige omgivelser, og kan naturligvis vinne et løp som dette. Vi kjøper dog ikke at den skal være så hardt betrodd. 7 R.K. Queen – Er en meget bra hest i denne klassen, det blir skoløs rundt direkte i comebacket, og rapportene er dessuten ganske fine. Motbudet. Glem ikke 5 Tourzo om man leter på dypet. Gikk PIGG i mål med krefter igjen sist, og varslet form…

V75-4 : 1 Egge Piril – Tror vi HARDT på i dette løpet. Var helt ENORM etter tidlig galopp nest sist, og da hadde faktisk vi 24,3/1900m på klokken… Nå sist burde den fakta ha vunnet, men var noe under pari da. Mulig at løpet nest sist satt litt i kroppen. Leverer den som nest sist så vinner den et løp som dette, og det er snakk om en soleklar tipsener. 3 Mjølner Marius – Skal dog ikke glemmes. Er veldig grunnkapabel, og operert i halsen siden sist. Rapportene er gode, og den får stå som en stor outsider. 7 Reime Kongen var solid sist (23,6 s 800m), men gikk da i BIKE. Nå blir det en vanlig vogn. Har ikke akkurat vist en veldig bra skalle, så får vi se om den «ØNSKER» å vinne nå.

V75-5 : 9 Z. Boko – Var feilbalansert sist, og det løpet skal man ikke vektlegge for hardt. Gangen før blåste den rundt feltet, og var klink overlegen. Vår feeling er at denne er en bra bit bedre enn det grunnlaget den har på konto, og i billige omgivelser som dette må sjansene være store. Taper ikke om den leverer som nest sist, og vi går altså ALL IN!

V75-6 : 6 Categorical – Med form hadde denne vært helt klink med slike betingelser. Nå ligger dog Jonas Moberg litt lavt med sin springer som altså er fikset på i oppholdet. Vant årsdebuten i 2018, og gjorde også det i 2019. Er rett og slett en veldig bra hest, og fra tet skal det en god hest til for å plukke den ned. 13 Felix V.M. – Holder sin flotte form, og kommer nok fykende direkte fra dette sporet. Kan ta en etterlengtet seier om det bare klaffer litt underveis. 9 Gluwein – Er det fin kapasitet i, og nå debuterer den for Stall Gundersen… Kan skrelle!

V75-7 : 4 Jetske Beemd – Er den BESTE bankeren i søndagens V75-omgang. Så smellfin ut bak feltet etter galopp sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Gikk flere sterke løp i fjor, og spesielt løpet på Jarlsberg 6. juli var ekstremt bra. Dundret da til tet, og åpnet første 1000m på 12,1! Holdt fantastisk bra til andre på 13,9/2100ma… Distansen nå passer den perfekt, og fra dette sporet burde det bli tidlig tet. Går garantert en lav 12-tid på en kjapp bane, og hvem skal egentlig straffe det? Rutinerte Dagfinn Aarum kjører, og hesten er dermed i de beste hender. VI GÅR ALL IN!