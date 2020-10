Talentfull banker i flott lunsj på Solvalla

Bankeren har hevet seg voldsomt etter at man begynte å rykke bakskoene! Mulig supersmell satt bom fast sist! Frekk DD-banker! Du tar vel rygg på oss i dagens lunsjomgang på Solvalla?

Nesten supertreff på Lerums V64-systemer 5. oktober

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Mantorp, og V64-systemene (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400) var ikke langt unna de helt store kronene. Supersmellen Shutupandscratchme (6%) var en singel utgang for oss, og meget solid info ble gitt. Utgang hadde vi også på Smokey Herman (10%). Dessverre røk systemene i V64-5 hvor vi dekket tre hester, og dermed ble det kun en ganske solid TRØST. Utbetalingene på systemene ble 24 389 per stk.

Følgende info ble servert på toppobjektene:

V64-3 : 7 Shutupandscratchme – Debuterte for Stefan P. Petterson sist, og vi likte det vi fikk se. Havnet på vingel fra start, og ble etter hvert bakket ned i køen. Gikk en sterk sluttrunde, og vi hadde 11,4 s 800m via femtesporet mot oppløpet. Har vunnet på distansen tidligere, den er kuskeplusset, og den er god nok å skrelle i et løp som dette. PASSES!

V64-4 : 6 Smokey Herman – Fullførte bra etter et upassende opplegg nest sist, mens den sist feilet som slått i den siste svingen. Nå blir det på med sko på alle fire, men det er en balanse den trives med, og sist seier kom faktisk med sko på alle fire (21.01.2020). Har en passende oppgave foran seg i kveld, og skulle Ulf Ohlsson greie å komme seg foran med denne, ja, da skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Vi elsker disse fredagslunsjene på Solvalla, og igjen skal vi prøve å hjelpe deg mot utbetalingslukene. Dagens beste banker kommer ut i V65-2, og der står 10 Umberto Tilly alene. Har imponert veldig etter at man begynte å rykke bakskoene, og det blir samme balanse nå. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 1 Fille AM – Har funnet en utrolig bra form etter pause, og virker å være tilbake på sitt beste. Vant sprettlett etter tidlig tet sist, og gjorde det på en fin tid. Har perfekte betingelser foran seg i dette lunsjløpet, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt. SPILLES!



Her kan du kjøpe deg inn i våre V65-bonger/systemer til Solvalla på Eksperten



V65-2 : 10 Umberto Tilly – Har blitt som en «NY HEST» etter at man begynte å rykke skoene bak. Nest sist så spurtet den knallsterkt, og kom til mål med krefter igjen. Sist kjørte Mattias Djuse svært offensivt fra sitt bakspor, trykket seg til tet, og bare dundre unna. Passerte på 12/13,5, og kom alene til mål. Taper ikke dette løpet om den leverer som de to siste gangene, og vi liker dessuten kuskeplusset med Magnus Djuse.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 12 Ready Doc – Beste hesten, men sporet trekker naturligvis ned. Er en meget god hest når den leverer på sitt beste, og er bare formen noenlunde på plass etter pause så tror vi på en solid mulighet. Settes først selv fra et dårlig spor.

V65-4 : 5 Galileo Journey – Har innledet lovende, og det er ingen tvil om at denne er talentfull. Har dog vært borte i fem mnd nå, og ergo har den vært skadet. Vi vil gjerne se denne prestere på sitt beste igjen før vi går ALL IN, og spesielt når den blir såpass hardt betrodd. Motivert, men…

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 5 Wind Knight – Er ikke veldig enkel å sveive inn, men dette er en bra hest i grunnlaget, og nå virker dessuten formen å være litt i anmarsj. Ble sittende fast sist, og kom til mål med krefter igjen. Er sylvass når den får lifte med i rygger, og klaffer det med et slikt opplegg her, ja, da kan skrellen være et faktum. OBS!

V65-6 : 8 Mas Capacity – Er det beste spillet i lunsjen, og en hest vi banker i DD-SPILLET! Ble sjenert til galopp etter pause nest sist, mens det meste ble feil sist. Havnet da på vingel i 08-fart, bakket seg ned i køen, og kom siden til mål med litt krefter igjen. Har overkapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, og vår klare feeling er at det kommer en ordentlig pangprestasjon nå. SPILLES!