Tar karrierens første seier

Vår banker i lunsjen på Jarlsberg torsdag har helt riktige forutsetninger nå som forhåndsfavoritten ble strøket i morgentimene. Vi tror karrierens første seier kommer nå!

Her er noe av det vi kan by på i lunsjen fra Jarlsberg torsdag:

3 Gladys E.P. (V4-2) er rask fra start og har dønn riktige forutsetninger nå som forhåndsfavoritten 1 Frick ble strøket i morgentimene torsdag. Hoppa ledet i det lengste tredje sist og fullførte også bra til tredje i sin siste start på Bjeke 2/1. Vi skal huske på at hun har vært 14 av 29 ganger (sju annen og sju tredje) og at det er mest tilfeldigheter at ikke den første seieren har kommet. Vi tror det er dags nå! Dagens V4-banker.

2 A Winner (V4-1) er jevn og flink og står perfekt til spormessig. Møter riktignok et par bra konkurrenter, men vår idè i løpet er rask fra start og ser ut til å bli bedre og bedre for hver start etter lang pause. From Above-sønnen er rask fra start og skulle han komme seg foran på en kjapp sprint, kan det fort bli tet fra start til mål! MÅ tidlig på bongen og er selvskreven på alle V4-system.

5 Zoot Va Bene (V4-3) har vært uheldig to ganger på rad og er langt bedre enn hva programraden gir inntrykk av. Den startraske 10-åringen står spennende til og har fine forutsetninger. Feilfritt kan han fort sitte tidlig til tet - og derfra stiger vinnersjansene betraktelig. Opplagt kryss på V4-bongen.

7 Upstart At Home (V4-4) var positiv som annen i sin første start i ny regi på Bjerke like etter nyttår og viste seg forbedret da. Står riktignok sjanseartet til i spor sju bak bilen på kort distanse, men klaffer det litt med tempo og posisjoner synes vi han skal regnes tidlig etter det han viste sist. Ett løp i kroppen har nok helt sikkert gjort godt.

