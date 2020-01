Tengareid styrer nyttårsbankeren på Bjerke

Bjerke byr på internasjonal V64-omgang på 1. nyttårsdag. Velkjørende Åsbjørn Tengsareid kusker årets første Bjerke-banker.

Sportspills øvrige meny 1. nyttårsdag:

Oddstips: Fyldig oddsprogram i dag - sjekk våre analyser

Tippetips: Jackpot på årets første tippekupong

Oddssingel PL: Manchester United jakter topp fire

Oddssingel PL: Drømmestart for David Moyes



Godt nyttår kjære travvenner. Det er Bjerke travbane som får gleden av å innlede det norske travåret 2020. Det nye travåret innledes med V4-lunsj fra Halmstad i Sverige og her er det V4-spillestopp kl 12.00. Bjerke byr på internasjonal V64-omgang med spillestopp kl 16.20, mens V5-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 17.00.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kun en bong kom gjennom i V75 Julebonanza på Bjerke mandag og sju rette betalte formidable 5 818 295 kr. Mine V75-tips på Nettavisen kom ikke i land med noen gevinster, men på Eksperten ble det greit for ca 20 andelslag (Siste V75 Julebonanza) som alle fikk hhv fem og seks ganger fem rette og ca kr 3000 tilbake på hvert av dem.

Undertegnede hadde ellers flotte gevinster til V65-omgangen på Bjerke 2. juledag og til V65-omgangen på Jarlsberg søndag kveld.

Herlig V65-systemklaff på Bjerke 2. juledag

Min V65-banker 11 Fox Dragon gjorde jobben og vant V65-6 på Bjerke 2. juledag. Kjempeskrellen 1 Ejo Blesa (V65-4) var kun krysset på 1,8 prosent, men var med på systemspillet på Eksperten (fire andeler a kr 995). Det systemet satt klokkerent og betalte tilbake flotte 28 136 kr.

Strålende V5-klaff på Bjerke 2. juledag

Også i V5-spillet ble det flott utbetaling. Her ble det fullklaff for ett av andelslagene på Eksperten (fire andeler a kr 300). 5 rette betalte flotte 22 498 kr i V5-utbetaling og det ble flott avkastning for fire andelskjøpere.

Full pott i V65 på Jarlsberg søndag 29. desember

Det ble herlig klaff under V65-løpene på Jarlsberg denne søndagskvelden. Mitt V65-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 480) satt klokkerent og betalte tilbake 6 709 kr. Totalt ble det klaff for hele 18 andelslag på Eksperten og i snitt betalte disse tilbake drøye 7 000 kr per stk. MM

Nå retter vo fokusert mot V64-løpene på Bjerke 1. nyttårsdag og Åsbjørn Tengsareid er kusken bak min første Bjerke-banker i 2020. Det handler om V64-2.

Toppform på V64-bankeren

Det handler om 4 Edens Odin som vant to av sine tre siste løp i 2019. Tredje sist holdt han unna for storfavoritten Ask Major i et V65-løp i Drammen og sist på Biri holdt han greit unna for meget kapable Spikfaks i et V5-løp på Biri. Motstanden onsdag er ikke allverden og veldig mye tyder på at hesten leder fra start til mål. 4 Edens Odin blir min V64-banker på Bjerke 1. nyttårsdag.

Åpen innledning

V64-omgangen innledes med et åpent løp for varmblodshester i lavt grunnlag der jeg streker for seks hester på det største V64-forslaget. Jeg setter 3 Diola knepent først på min rangering. Fireårshoppa har vært positiv i sine to siste løp og møter klart overkommelig motstand i V64-1. Fra et bra startspor, bør det være gode vinnersjanser for den Sigbjørn Kolnes-trente hoppa.

Storfavoritten kan galoppere

Det er nok en del spillere som vil gå på 8 Malala som banker i V64. På kapasitet er hun best, men hun er ikke til å stole på. Galopperte seg bort nest sist, mens hun var meget god vinner sist på Biri. Åttendespor bak bilen betyr trolig lite, det er galoppen som er hennes verste fiende. Motivert favoritt, men ingen banker for meg i V64-3/V5-1.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

Kanongod sist - vinner igjen?

Det er ganske bra klasse på V64-4 og der tre hester skiller seg litt. Min klare favoritt heter 5 Fougueux. Jeg synes ikke vallaken imponerte veldig i sine første starter her til lands, men nest sist var det tegn til bedring. Kom så ut på en 2600 meter i V75 på Bjerke i sin siste start, og tok seg enkelt forbi ledende Ajax Miguain mot mål da og imponerte. Har en fin oppgave foran seg i dette løpet og unngår HC Holm dødens, må det være bra vinnersjanse.

Rennesvik kan lure favoritten

To hester skiller seg ganske klart ut i V64-5/DD-1 og fra spor en bak bilen er det fordel 1 Mikkel H.R. Vallaken er normalt meget kvikk i vei og er den klare tetfavoritten i løpet. Sprint er neppe noe minus. I DD-spillet bankerspiller jeg 1 Mikkel H.R.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

3 Marvellous Tooma er det soleklare motbudet, og selv om Hamre-traveren trolig har større kapasitet enn Mikkel H.R. tror jeg ikke han vinner fra dødens. Men i V64-spillet dobler jeg uansett opp med begge to.

V75-klasse på V64-6

Det er ingen tvil om at V64-finalen er det klare sportslige høydepunktet på Bjerke 1. nyttårsdag. Jeg markerer for fem hester på de større V64-forslagene. 4 Positano gjorde et meget bra løp til tredje i V75 i Drammen i sitt siste løp. Stod da vrient til i åttendespor fra start. Klart bedre startspor onsdag og fra spor fire er det tetsjanse. Blir min favoritt, men møter kvalifisert motstand og er ingen gitt vinner.