Tengsareid er nøkkelkusk i torsdagens V65 på Klosterskogen

Velkjørende Åsbjørn Tengsareid kusker både vår V65-banker og vår DD-banker på Klosterskogen i dag.

Vi er vel i gang med en fantastisk travuke står foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går først søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Halmstad. Onsdag ettermiddag er det så klart for internasjonal V65 på Klosterskogen med spillestopp kl 16.20, og internasjonal V4 med spillestopp kl 17.10. Så er det også løp på Øvrevoll med både internasjonal V5 og V4. Torsdag kveld blir det så V64 Boden.

Flott systemklaff i V65 på Forus tirsdag 26. mai

Mange spilte samlebonger i tirsdagens V65-omgang på Forus og storfavorittene Grisle Tore G.L (V65-1), Troll Sterk Solan (V65-2) og Jeanet Newport (V65-4) vant da også sine løp. Men dagens nest største favoritt Axe Brogård falt blytungt i V65-6 og 4. valget Come Vacation fløy inn til seier som en femprosenter. Dermed ble det fine 7 275 kr i utbetaling for seks rette. Mitt V65-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt klokkerent og betalte tilbake pene 12 875 kr.

Nå retter vi blikket mot Klosterskogen og torsdagens internasjonale V65-omgang. Her er det spillestopp kl 16.20, mens V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 17.10. Jeg finner min banker i V65-2.

Helt overlegen på kapasitet

Fireårige 11 Grand Yankee gjorde et helt formidabalt løp på Sørlandets travpark i årsdebuten. Tapte ca 80 meter på startgalopp, men var likevel treer i mål. Landet på 17.3 da og leverte et helsvett løp. Møter "ingenting" i V65-2 og uten noe tull og tøys på veien, er det normalt ikke snakk om saken. Åsbjørn Tengsareid setter seg opp som kusk bak Muscles Yankee-sønnen i dag og og 11 Grand Yankee blir vår V65-banker.

Tengsareid med DD-bankeren

Amazing Case innfridde som min flotte DD-banker på Bjerke onsdag og sammen med Easy Winner i DD-1, kunne de som fulgte mitt DD-forslag hente ut drøye 17 i odds. I dag er det formsterke 3 Remana og Åsbjørn Tengsareid som blir min DD-banker. Hoppa som trenes av Erik Killingmo støter på noen gode konkurrenter i V65-5/D-1, men er i form og har trukket et bra spor.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nå sitter'n for Gunnar Austevoll

Travsporten startet opp igjen her hjemme søndag 19. april, og etter over en måned med trav har det fortsatt ikke lyktes å vinne løp for Gunnar Austevoll. Men i dag er det muligheter for Gunnar. 9 Hof Blesen i V65-1, 9 Cosmic Carpenter i V65-5 og 8 Kagge Lina er alle tre spennende outsidere fra Gunnar som jeg har markert for, ihvertfall på de større V65-forslagene. Men den aller beste sjansen til Gunnar på forhånd, er nok uten tvil 2 Logical Elegance i V65-4/V4-2. Hoppa var meget bra tredje sist på Jarlsberg og har kanonfine forutsetninger foran seg i kveld. Jeg tar kun med 12 Master Joshua i tillegg og spiller dobbeltbanker i V65-4/V4-2.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Luring fra Kolle

Det er ingen tvil om at V65-1 er omgangens store utfordring for oss spillere. Kaldblodsløp over tre distanser og ingen som skiller seg spesielt ut på forhånd. Variable 2 Sager'n har en svak programrad som har vunnet seks løp i karrieren, fem av seirene er kommet på Klosterskogen og sist han vant her var i august 2019. Da betalte hesten ut over 33 ganger pengene i vinnerspillet. Står spennende til på strek i V65-1 og blir mitt frekke objekt i V65-1, der jeg tar med alle hestene på det største V65-forslaget.

Hop smyger med

Også V65-3/V4-1 er det et uoversiktlig kaldblodsløp som i tillegg er stengt på 600 poeng. 3 Ruskeli Vinni er ikke den som rager opp, men hun har en flott oppgava på papiret i kveld. Med kun to strekhester, er det bra sjanse for at Vidar Hop fra innerspor på 20 meter tillegg, sitter fint til underveis. Klosterskogen har som kjent siste indre, og kanskje Vidar Hop får ristet nok liv å henne nedover oppløpet, til å ta en sjelden seier.

Slipper å gå i sporene i kveld

Også V65-6/V4-4 er et kaldblodsløp over tre distanser, men nå er det for mellomklassen. Tre hester står på strek og 2 Frier Birk må være et klart objekt i dag. Vallaken er vant med å måtte gå sisterunden ute i sporene, ettersom han ikke er spesielt kvikk fra start. I dag kan Anette Frønes kanskje komme seg tidlig til tet, om hesten legger godviljen til fra start. Da skal det være bra vinnersjanse og jeg setter 2 Frier Birk ganske klart først på rangeringen i V65-6/V4-4.