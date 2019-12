Tengsareid kan få en festaften på Sørlandet

Åsbjørn Tengsareid kusker tre av favorittene i kveldens internasjonale V65-omgang på Sørlandets travpark.

Det er vinterpause på galoppen og dermed er søndagens V4-lunsj fra danske Ålborg med spillestopp kl 12.45. Litt senere søndag er det såklart for en spillemessig høyinteressant V75-omgang på Axevalla, mens Sørlandets travpark byr internasjonal V65-omgang søndag kveld.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Sørlandets travpark det skal handle om i denne artikkelen. Her er det altså internasjonal V65 og V5 i kveld og det borger for høy omsetning. Åsbjørn Tengsareid er kveldens nøkkelkusk, han kusker favorittene i de tre siste V65-løpene og han kusker også det klare motbudet til storfavoritten Oz i V65-2 og han kusker min favoritt i V65-1. Jeg tror Tengsareeid har aller best vinnersjanse i V65-4.

Flotte forutsetninger for V65-bankeren

Det handler om treårige 3 Thai Swagger som gjorde et veldig fint løp i V65-2 på Bjerke i sin siste start. Satt i lederryggen underveis da, men måtte bakke seg løs ut av den siste svingen. Avsluttet meget fint og har en svært passende oppgave foran seg i kveld. Voltestart skal gå helt fint og tredjesporet er bra. Møter svært overkommelig motstand i tillegg. 3 Thai Swagger blir min V65-banker på Sørlandet i kveld.

Motbud til storfavoritten

Det er ingen tvil om at 5 Oz er den beste hesten i V65-2. Treåringen var helt overlegen i seiersløpet på Jarlsberg for halvannen uke siden og eier Kjetil Roe, sendte hesten til Marius Høitomt etter det løpet. Debuterer altså for Høitomt i kveld og skal ut med bilstart for første gang. Feilfritt er det neppe snakk om saken, men det er galopprisiko. Jeg dobler derfor opp mine V65-forslag med 7 Be My Love og Åsbjørn Tengsareid. Treårshoppa har gjort to løp her til lands etter at hun ble importert fra Sverige. Vant i debuten i Drammen og spurtet gnistrende til andreplass bak Countrygirl på Klosterskogen sist. Kan kanskje sitte tidlig i tet også og kan gi storfavoritten kamp.

Tre hester gjør opp i V65-1

Kaldblodshopper gjør opp i V65-1 og her skiller tre hester seg ut. 2 Åsa O.K. og Åsbjørn Tengsareid blir min favoritt. Skuffet kanskje litt fra tet som hardt betrodd i V75 sist, men støtte på gode tilleggshester da. Står fint til på strek i kveld og settes knepent først. Tilleggshestene 7 Moi Edel og 10 Sitje Rapp er dog klare motbud og blir med på samtlige V65-forslag.

Odin er tøffest

Fire hester skiller seg over mengden i V65-4/V5-1 der 6 Wellek nok blir klar favoritt nårr vi nærmer oss spillestopp. Jeg velger dog å sette tøffingen 4 Langlands Odin først. Var innom galoppen sist, men kom bra tilbake. Er en tøffing dette og har han seiersvittring ut mot oppløpet, er han lei å stå imot.

Taper ikke feilfritt?

Åsbjørn Tengsareid har nok like god vinnersjanse med 7 Troja Face i V65-5/DD-1, som han har med 3 Thai Swagger i V65-4. Men fireårsvallaken har blitt disket for galopp i to av tre siste startene og det gir grunn til bekymring. Er den klart beste hesten i dette løpet og i DD-spillet blir 7 Troja Face min banker.



Mikkelsen avslutter

Det er V75-klasse på V65-6 i kveld og jeg streker for åtte og ni hester på de to største V65-forslagene. 4 Red Shankly R.S. blir min favoritt. Det er et meget høyt toppnivå på Mikkelsen-traveren og det er en hest med vinnerskalle. Fire seire på kun ni starter i år vitner om det. Kommer hesten seg noenlunde avgårde i volta, skal det være en bra vinnersjanse for Love You-vallaken.