Tidenes siste lunsjomgang fra Drammen

Fra nyttår av er Drammen Travbane historie. Onsdag kjøres den nest siste løpsdagen på banen. Dette er siste gang vi får oppleve lunsjtrav fra banen i Buskerud som setter punktum med sin V75-kjøring neste lørdag.

Bjerke byr opp til fest med V75 to ganger denne uken. Onsdag er det V75 Bonus og her er det stor JACKPOTOMGANG med 946 928 kr ekstra i sjuerpotten. Lørdag byr Rikstoto på såkalt Super Saturday. Da skal vi først spille til den ordinære svenske V75-omgangen på Bergsåker, der det er spillestopp kl 16.20. Lørdag kveld varter så Bjerke opp med GULLJACKPOT i V75 og her starter ikke V75-1 før kl 20.00. Merk ellers at Drammen travbane byr på den internasjonale V4-lunsjen denne onsdagen.

Og det er nettopp Drammen det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det blir nok et vemodig farvel med Drammen Travbane for mange neste lørdag. Før den tid skal banen kjøre lunsj-V4 onsdag og det er internasjonalt spill til Drammen.

Her er noe av det vi kan by på til spillerne:

7 Keystone Cash (V4-4) er den av Trond Anderssens to hester i løpet han har desidert størst tro på. Den tre år gamle Chapter Seven-sønnen kommer tilbake etter pause, men treningsrapportene er fine og motstanden er dessuten helt riktig. Herfra blir det nok offensiv satsing og kanskje kan han få overta på et tidlig tidspunkt fra stallkameraten 4 Lightning Exclusive? I så fall skal vinnersjansen være veldig god. Dagens banker i V4-spillet.

3 Dream Gardina (V4-1) kan være løsningen på dagens første løp - og en mulig frekk banker for de som vil sjanse litt i innledningen. Halle-traveren har levert to gode løp i ny regi og står fint til mot overkommelig lag. Må med på alle bonger! Først og fremst 8 Diola imot?

4 Aarbakks Evelyn (V4-2) kommer ut i et åpent løp der forhåndsfavoritten 6 Drivjerven holder usikker form etter en liten pause og noen litt tvilsomme innsatser. Vårt bud i løpet er ute på riktig distanse og skulle hoppa gå feilfritt ser vi ikke bort i fra at hun er med og kjemper i toppen i dette selskapet.

2 Prime Directive (V4-3) er kapabel, men usikker. Spor to bak bilen er perfekt og Enjoy Lavec-datteren vant tross alt tre løp på 15 starter i fjor. Møter et par gode i form av 4 Victor's Voice og 5 Norah As, men uten galopp er hun mer enn god nok til å gi favorittduoen kamp om førstepremien i løpet. Vi tar med Mikkelborg-hoppa på alle bonger.

