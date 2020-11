Tirsdag kveld er det V75 på Bjerke med jackpot og en million ekstra i sjuerpotten

Fra og med denne uken er det V75 på Bjerke hver tirsdag. I kveld er det i tillegg millionjackpot.

Det er en helt spesiell uke vi har foran oss i travsporten med lansering av V75 tirsdag på Bjerke, V86 fra Sverige på onsdag og en ny uke med Gulljackpot i V75 på lørdag. V75 tirsdag lanseres på Bjerke. V75 tirsdag har samme regler som ordinær V75, men med differensierte nivåer på disponeringer fra jokerfond. Denne tirsdagen er det fastsatt JACKPOT med 1 000 000 ekstra i sjuerpotten. Onsdag er det nypremiere for V86 i Norge. Denne uken er det V86 på Bergsåker/Solvalla med 21 millioner i premiepotten. Ny GULLJACKPOT i V75 på Klosterskogen lørdag. Sjuerpotten DOBLES ved spillestopp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I kveld er det altså premiere for V75 tirsdag på Bjerke. Og det er ikke lenger V75 Bonus som gjelder, men V75 tirsdag har samme regler som ordinær V75 med rekkepris på 50 øre. Det er differensierte nivåer på disponering av jokerfond. Denne tirsdagen er det fastsatt JACKPOT med 1 million ekstra i sjuerpotten. 3 mill ekstra til eventuell alenevinner gjør at du kan vinne 5 millioner. Spillestopp er som vanlig kl 19.00.

Husk at du ser alle V75-løpene fra Bjerke gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 17.45.





3 Ourastile var på forhånd den store folkebankeren i V75-7, men denne ble strøket tirsdag morgen og dermed åpner omgangen seg opp enda mer. Jeg spiller med kun en banker, den kommer ut i V75-7.

Nå er banker klar for seier igjen

Det handler om 7 Brenne Banker som nærmest kommer fra to strake andreplasser. Knallsterk toer bak Troll Solen nest sist på Biri og en ny andreplass bak strekhesten Langlands Odin på Sørlandets travpark i sin siste start. Har nå fått tre løp i kroppen etter fem måneders pause og skadeopphold og blir bare bedre og bedre. Fast kusk Åsbjørn Tengsareid var meget fornøyd med hesten sist og er stor optimist foran kveldens løp med den Frode Hamre-trente seksåringen. Moe Odin-sønnen tåler å gjøre grovjobben selv. 7 Brenne Banker blir min V75-banker på Bjerke i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-5/V5-2: A: 7 B: 6-5 C: 1-2-4-8-9

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solid sjanse for fersk treårshoppe

V75-2 er et løp i DNT's unghestserie for treårige kaldblodshopper der Geir Flåten sender ut tre hester fra sin stall. Den klart beste vinnersjansen av disse har 2 Bokli Hera som tok karrierens første seier på Klosterskogen sist. Det var i hennes tredje start. Ledet hele veien da og kom alene til mål. Står perfekt til på strek i kveld og bankerspilles på de to minste V75-forslagene.

Jeg tar med kun en hest til på de to største V75-forslagene. 9 Milan har fortsatt ikke vunnet på sju starter, men har vist veldig fin kapasitet ved flere anledninger. Kom flott tilbake etter startgalopp på Sørlandets travpark i sin siste start til andreplass og får Johan Kringeland Eriksen henne feilfritt rundt, er hun mer enn god nok til å vinne kveldens løp. Rutinerte 11 Monster Merete har allerede gjort 14 starter, men skal altså hente 60 meter på 2 Bokli Hera og 40 meter på 9 Milan i kveld. Det høres knalltøft ut. Jeg velger å stå på kun to hester i V75-2.

Rangering V75-2: A: 2B: 9 C: 11-6-1-5-4-8-10-7

V75-1 - DNT's unghestserie. 3-årige hopper. Varmblods. 2100 meter autostart.

Det er langt flere vinnerkandidater i varmblodshestenes unghestserie i V75-1 og her står jeg på seks hester på samtlige V75-forslag.

Erlend Rennesvik blir ganske stor favoritt med 5 N.Y. Dobro Dosli. Etter en fin tredjeplass i debuten på Bjerke for en drøy måned siden, vant hoppa sprettlett fra tet på Bjerke for en måned siden. Ga et flott inntrykk da og er en motivert favoritt. Svært lite spilte 8 South Valley May blir mitt andrevalg. Hun kommer fra to strake seire og holdt enkelt unna for N.Y. Symphony (som gjorde et knallsterkt seiersløp på Jarlsberg sist fredag) nest sist og vant overlegent på Jarlsberg også sist. Tross åttendespor tror jeg South Valley May kan ta sin tredje strake seier i kveld.

2 Jeanie B.R. overbeviste som vinner fra dødens sist på Jarlsberg og innledet karrieren med to andreplasser. Står fint til i andrespor her og skal tidlig med. 10 Diva Classic ble offensivt kjørt sist, men klarte ikke helt å gå i nærkamp med 11 Canola som satt i tet. Begge de to skal med på gardering i kveld. 1 Prodigious Tile gjør sin første start i regi Frode Hamre. Har ikke imponert voldsom hittil, men vunnet ett løp. Fra førstespor og i ny regi, blir hun min sjette og siste hest på V75-forslagene i V75-1.

Rangering V75-1: 5 B: 8-2-10-11-1 C: 4-6-9-7-3

V75-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Ujevn klasse på deltagerne er det i V75-3, der jeg synes to hester skiller seg litt ut og står på disse på tre av fire V75-forslag.

5 Quality Princess galopperte fra seg det som så ut som en sikker seier på Momarken ut mot oppløpet sist og avsluttet veldig fint til andre bak gode Difficult Ways på Bjerke nest sist. Møter klart overkommelig motstand i kveld og kan ta karrierens første seier. 7 Listas Hotshot tok karrierens første seier på Biri sist. Kjørte seg tidlig fram i dødens da og imponerte med å vinne. Ikke noe tøffere motstand i kveld og klart motbud til min favoritt.

På det aller største V75-forslaget, tar jeg med ytterligere to hester. 4 Fortuna Maxima ble fjerde i seiersløpet til Listas Hotshot på Biri sist. Satt i tredje par innvendig underveis da og hadde kanskje litt spart over mål. Er ganske kvikk i vei og kan være at Kai Johansen tester henne foran i kveld, om han kommer dit. 10 Fia Fantazia vant fra tet på Bjerke for 14 dager siden. Bakspor trekker en god del ned, men med maks klaff kan hun kanskje vinne igjen.

Rangering V75-3: A: 5 B: 7-4-10 C: 6-1-8-2-3-9

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et fint spilleløp venter i V75-4/V5-1 og løpet er stengt på maks 600 startpoeng. Jeg spiller fem hester på samtlige V75-forslag.

4 Miss Åslanda er i klart bedre form enn det programraden gir inntrykk av og i kveld er Tom Horpestad garantert på tetjakt. Lykkes han med å komme seg foran, må det være snakk om en flott vinnersjanse. Hun er uten seier på 18 starter i år, men møter klart overkommelig motstand i kveld. Frode Hamre er stor optimist med 6 Longcat Hanover. I likhet med alle andre i dette feltet, har heller ikke Longcat Hanover noen innbydende programrad. Hamre kjører gjerne i dødens i kveld og det forteller at han har ambisjoner.

7 Revenue Lavec har et veldig fint løp på papiret og sprint er yndlingsdistansen. Sjuendespor bak bilen er imidlertid sjanseartet, men kommer hesten rett på det underveis er han en opplagt vinnerkandidat her. 10 Aida Mae er i form og hadde vært enda lenger framme på min rangering fra et bedre startspor. Fra bakspor er det mer sjanseartet. 3 King Royal var meget positiv i fredagens monteløp på Jarlsberg. Det var vallakens første løp på nesten sju måneder. Har ikke vunnet på evigheter, men jeg tar hesten med på samtlige V75-forslag i kveld som min femte og siste hest.

Rangering V75-4/V5-1: A: 4 B: 6-7-10-3 C: 5-9-8-2-1

V75-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 1640 meter voltestart.

Voltestart og sprint venter i et veldig fint spilleløp i V75-6. Jeg satser på å komme meg gjennom på fire hester og alle fire står på strek.

Hyperkapable 3 Børke Billie blir stor favoritt, men gjør karrierens første sprintløp i kveld og galoppfaren er neppe mindre når det er snakk om sprint. Jeg setter henne først på min rangering, men rangerer 8 Kleppe Spødå noenlunde likt. Hun galopperte seg bort i V5-1 på Bjerke lørdag, men var kanongod til seier på Jarlsberg nest sist og drar klar fordel av sprint.

2 Kleppe Elfina ble fjerde i V5-1 på Bjerke lørdag og det var maks den dagen. Det var hennes første løp på en måned. I følge trener og kusk Åsbjørn Tengsareid har hun fordel av tette starter og hun har et fint løp på papiret her. Jeg tar også med 1 Lyngås Alfa. Fireårshoppa til Erik Killingmo står ypperlig til og sprint er ikke noe minus. Har hun en av sine gode dager, kan hun vinne dette.

Bak denne kvartetten vrimler det av større og mindre outsidere, men jeg står på disse fire.

V75-6/V5-3/DD-1: A: 3 B: 8-2-1 C: 6-15-12-4-9-13-7-14-5-10-11

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. Bronsedivisjonen. 2100 meter autostart.

Storfavoritten 3 Ourastile ble altså strøket tirsdag morgen og i tillegg er også 2 Commander Nosto og 11 Willy Invalley strøket.

7 Photo Fighter har dermed blitt strøket to spor inn og er er nå den klare tetkandidateten. Fjorårets Kriterietreer har ikke hatt noen vellykket fireårssesong, men har vist klar fremgang i det siste og gjorde sitt klart beste løp for året sist på Sørlandet da han ble tredje bak Golden Dream M.E og Ivanr B.R. i et tøft fireårsløp. Fine forutsetninger i kveld og i DD-spillet velger jeg å bankerspille 7 Photo Fighter.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

10 Easy Winner gjorde et meget sterkt seiersløp på Sørlandets travpark sist. Fra dødens knakk han lett Catch A Volo. Er litt opp og ned i prestasjonene denne fireåringen, men skal være med i kampen om seieren her. 4 Ghandi B.R. er Frode Hamres andre hest i løpet og vallaken har vist stabil form i det siste. Tredjevalget. 12 Positano står med to strake seire og har funnet en ny toppform. Fikk riktignok seieren i gave da Babarian Division ble disket fra seieren sist onsdag, men slo uansett storfavoritten Gonzales B.R. i det løpet. Jeg tror Positano kan vinne igjen og tar han med som min fjerde og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 7 B: 10-4-12 C: 8-9-6-12-1-5-14