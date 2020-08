Tjomsland fikser V65-opptur på Sørlandet

Ukeavslutning på Sørlandet! Bankeren er et talent langt utover det vanlige! Et par HELAKTUELLE OBJEKTER som du vil elske infoen på! V65-opptur i vente?

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos undertegnede var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.

Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Sørlandet avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-OMGANG, og dette er en omgang vi føler at vi har god kontroll på. 10 Grisle Tore G.L. (V65-3) kan vi ikke spekulere mot, og den står alene på alt. Er svært lovende, og vet enda ikke hvordan det er å tape. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 2 Designed Genius – Vi har ikke blitt veldig imponert av 4 Jeffrey B.R., og selv om den debuterer for Tjomsland så tar ikke vi bølgen. Vår ide har kanskje ikke den beste raden, men denne er under utvikling, og er slett ikke verst. Galopperte fra seg en andreplass som godtgående i den siste svingen sist, og hadde landet på ca 15,1/2140ma uten den galoppen. Nå er det opp med Eirik Høitomt, den står dønn riktig inne i dette løpet, og vi tror på en bra sjanse!

V65-2 : 8 Stjerne Kos – Fullførte OK etter pause sist, og nå fungerte den tilfredsstillende igjen. Ble brukt knallhardt midtveis i løpet, og det var grunnen til at den fikk syre til slutt. Var knallgod på samme tid i fjor, og med et løp i kroppen etter pause så er nok formen på riktig vei. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V65-3 : 10 Grisle Tore G.L. – Var brenngod fra dødens sist, og bare reiste fra til slutt etter en sisterunde i 25-fart. Når denne får på seg en BIKE som omtrent alt av Tjomsland sine kaldinger går i, ja, da senker den seg med minst ett sekund til, og dette er nok en hest man har ambisjoner om å delta i langt større løp enn dette. Taper ikke om alt går riktig for seg, og den står alene på alt!

V65-4 : 5 Vestpol Kongen – Har en skreddersydd oppgave foran seg her, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Var bunnsolid etter pause sist, og ble da kontret ut oppunder mål. Nå har den fått dette løpet i kroppen etter pause, distansen i kveld er en fordel, og den taper trolig ikke om den leverer på sitt beste.

V65-5 : 9 Myamazingdream – Er den helt overlegent beste hesten i dette løpet, men var under pari sist, og formen er noe usikker. Nå skylder man på banen sist, men det er neppe hele sannheten. Er den som tredje sist/fjerde sist, ja, da taper den ikke dette. Plasseres foran favoritten, 3 Loveyou Hangover, som trolig leder dette veldig lenge.

V65-6 : 1 Nu Love S.S. – Var ikke tom når den feilet med grepet på oppløpet sist, og dette er en skikkelig bra traver når den først går feilfritt. Glem heller ikke at Høitomt storskrellet med denne i V75-spillet i vinter, og er bare formen sånn noenlunde etter pause, ja, da kan han skrelle med den igjen. Settes frekt først i en ganske jevn finale.