Tjomsland-show på Forus

Øystein Tjomsland tar turen til Forus tirsdag og kusker blant annet vår V65-banker.

Vi er vel i gang med en fantastisk travuke står foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går først søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik tirsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Rättvik. Tirsdag ettermiddag er det så klart for internasjonal V65 og V4 fra Forus. Tirsdag kveld skal vi til Örnskiöldsvik og Solänget der det venter en flott V64-omgang.

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrere oss om Forus. Her det altså internasjonal V65 med spillestopp kl 16.20, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 17.10. Jeg går på bankeren direkte i V65-1 i en omgang som ser favorittpreget ut på forhånd.

Nytt stortalent fra Tjomsland

Fredag presenterte stall Tjomsland treårshoppa Brenne Brage. På Forus i dag er det debut for treårige 3 Grisle Tore G.L. i V65-1. Hesten travet 33.6 i prøveløpet på Sørlandets travpark for to uker siden og Øystein Tjomsland er meget fornøyd med hesten. Horgen Tore-sønnen blir dag også stor favoritt i V65-innledningen. Jeg tror på seier på direkten og bankerspiller 3 Grisle Tore G.L. i V65-1.

Mer Tjomsland i V65-5/DD-1

Fjorårets Derbyvinner Nordsjø Odin gjør sin årsdebut i et meget fint løp i V65-5/DD-1. Hesten står oppstallet hos Odd Dvergsdal på Jæren og han er veldig fornøyd med det hesten viser i trening. Møter kvalifisert motstand i dag, men er en selvskreven favoritt. I DD-spillet gir jeg full tillit til 8 Nordsjø Odin.

Kun galopp imot?

Fireårige 6 Troll Sterk Solan har vært strålende i samtlige tre seiersløp i år og traver Djøseland-traveren feilfritt er det neppe snakk om saken. Dog er det første gang ut med bilstart i kveld og det uroer litt. Jeg velger derfor å ta med et par garderinger i V65-2.

Buers debutanter er best?

Det er betydelig mer vrient å være spiller i V65-3/V4-1. Det er et varmblodsløp i grunnlag under 30 000 og Pål Buer sender ut to treårige debutanter. Både 1 True Superb og 2 Jon Snow gjorde fine prøveløp og skal begge kunne rundt 17.5 på 2040 meter. I et åpent løp settes de først, men jeg garderer bredt og tar med de fleste hestene på de største V65/V4-forslagene.

Mer fra Buer

Også i V65-4/V4-2 har Pål Buer en favoritt i form av 1 Jeanet Newport. Etter å ha rotet seg bort på galopp nest sist på Forus, var fireårshoppa tilbake som en overlegen vinner på Bergen travpark i sin siste start. Står flott til på strek i kveld og skal sees med god vinnersjanse. Dog er det en viss galoppfare, samtidig som det finnes noen gode konkurrenter.

Ikke helt flyten for Steine nå

Kuskekometen Bjørn Steine har allerede vunnet 22 løp i år og så sent som søndag vant han med Shadow Yankee i Årjäng. Men sist tirsdag brant han med storfavorittene Orlandostile og Piece of Candy på Forus. I dag setter han seg atter opp bak seiersmaskinen 4 Axe Brogård i V65-6/V4-4. Vallaken til Heine Vigre står faktisk med seks strake seire og har imponert i seiersløpene. Det er voltestart i kveld og før eller siden kommer det et "tap". Jeg velger å spekulere i V65-6/V4-4 og tar med ytterligere tre hester i løpet.