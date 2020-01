Tjomsland viser vei mot V75-millionene

Du kan vinne 13 millioner! Lørdagens beste banker kommer fra Sørlandet! Lørdagens beste objekt kommer fra Sørlandet! Du blir vel med oss i jakten på storcashen?

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Kalmar: Untersteiner har lunsjbankeren

V65 Biri: V65-jackpot med bra potensial

V64 Gävle: Strålende V64-omgang med godbiter på menyen

Oddstips 1: Tarjei Bø knuser Martin Fourcade

Oddstips 2: Norge tar medalje i håndball-EM

Spillsenteret: Håndball-EM, fotball og hockey - sjekk fredagens oddstips



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Her ser du lørdagens V75-omgang fra Jarlsberg, sendingen starter Kl.12.00:



Lerum med SUPERTIPS i lunsjen på V4 - 9-valg servert som tipsener!

Undertegnede serverte SVÆRT sterke lunsjtips på Bergsåker 8. januar, og omtrent alt av bonger satt som de skulle. Nettavisens forslag på Kr.480 betalte ut Kr.4 934, og på Eksperten suste samtlige bonger inn. Den dyreste bongen der var Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Supersjokket Paulas Prins (9-valg) lurte mange spillere i denne runden, men den var altså vår TIPSENER! Bourne Dominion (2-valg) senket dagens tyngste, men også dette var vår tipsener. Du gikk vel ikke glipp av følgende info på godbitene?:

V4-1 : 10 Bourne Dominion – To hester er trolig helt overlegne på ren kapasitet i innledningsløpet, og vi nøyer oss med kun disse to på bongen. Knepent først plasserer vi Bourne Dominion som gikk et SVETT løp etter en mildt sagt grov galopp sist. Kom voldsomt tilbake, og den fikk to solide pluss i kanten av oss. Gangen før var den klink overlegen, og la da inn en siste 800m etter 12,5. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og den blir ikke enkel å slå i en feilfri utgave.

V4-2 : 5 Paulas Prins – Debuterte for Tjomsland sist, og gikk kun et løp på det jevne da. Vi likte dog hesten, og den så veldig fin ut i banen. Har hatt pause etter det løpet, og muligens slet den med et eller annet som gjorde at den ikke fikk vist hvor bra den egentlig kan være? Har nemlig litt kapasitet, her er det billig i mot, og når en hest fra Tjomsland sin stall er såpass lite spilt, ja, da er i hvertfall vi på vakt. OBS!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Jarlsberg serverer årets første V75-omgang fra Norge, og nesten som vanlig er det solid kvalitet når det arrangeres løp fra denne banen. Dagens i særklasse beste banker kommer ut i V75-3, og vi tror bestemt at 5 Lesja Odin tar sin 26 strake seier. Er rett og slett brenngod, og har en fart som matcher elitehestene. ALL IN. En stor sjanse til å vinne har også 2 Selma's Revenue (V75-4) som imponerte stort sist. Utvikler seg hele tiden, og har meget fine betingelser foran seg. Ellers vrimler det med interessante objekter, og vil du ha et forsprang på den store sal så er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 10 Frier Birk – Satt man på draskylapper sist, og når de ble nappet ned mot oppløpet reagerte den bra på dem og kjempet helt hjem. Tapte ikke med så mye, og var nok heller ikke helt tom over mål. Har motstandsmessig et veldig riktig løp foran seg her, og på ren kapasitet er den god nok i massevis. SKAL PASSES! 12 Valle Hugo – Feilet på siste bortre sist, men kom bra tilbake i kulissene. Fungerte dog ikke helt optimalt, og vi er slett ikke sikre på om formen er helt på topp. På sitt beste duger den, men vi vil se den tilbake på sitt beste før vi går hardere til på den. 3 Vestpol Iver – Var nyklippet, og veldig fin etter pause sist. Da feilet den imidlertid mot den første svingen. Var syk før pausen, og formen skal være veldig god. Er en humørhest som kan storskrelle med veldig fine betingelser.

1 Jetalatotning – Var knallgod, og tapper i nederlaget når den ble testet i monte på onsdag. Har ellers vist fin form, og er nå 20m billigere ute kontra 7 Valle Gulla som den har stått likt med tidligere. Kan overraske om noen av de antatt beste har en litt dårlig dag. 5 Sundby Søss – Var kun helt grei i monte sist, men har vært god med vogn før det. Står fint inne i dette løpet, og den skal med på gardering om man bruker noen hester. 6 Trø Yr – Viste bra form før pause, og er god nok. Har nå hatt juleferie, og det kan slå ut begge veier. Er også en som skal med på gardering. Disse seks hestene skiller seg ganske klart ut i innledningen.

Vår rangering : A : 10 B : 12-3-1-5-6 C : 4-2-7-9-8-11

V75-2 : 10 Welcome – Ser rett og slett enormt formsterk ut for tiden, og det trenger ikke å være feil å komme bakfra i et løp hvor vi tror det blir en luftig første 500m. Welcome var klink overlegen fra dødens sist, og den imponerte stort. En kjapp sprint skal ikke være noe problem, og vi iler til med tipsnikken. 1 Given – Er vel ingen hoppe vi liker veldig godt, men den er utrolig nyttig/flink. Fikk maks sist, men det var også det første løpet etter pause. Kan ventes forbedret, den har trukket et nydelig innerspor, og fra tet blir den ikke enkel å fange. DOBBELT A-VALG!



2 L.J.’S Sonador – Kan muligens være sjokket her. Den gikk knallsterkt etter en grov startgalopp nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som fulltanket. Står i drømmesporet, den er sikret et bra opplegg, og motstanden skremmer egentlig ikke… Outsideren. 3 Ixelle Bolets – Spurtet bra sist, og varslet form etter noen innsatser som ikke var like bra. Nå har den imidlertid hatt pause, og formen er noe usikker. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og fra et fint spor på sin beste distanse er den naturligvis aktuell.



4 Harmke Schermer – Er bedre enn det grunnlaget den har på konto, og var dessuten positiv etter pause sist. Passerte da mål med litt krefter igjen, og virket endelig å være på riktig vei igjen. Er en grunnkapabel hoppe som normalt ikke er borte i et løp som dette. 6 J.T.’S Moneypenny – Gikk pigg i mål etter sene luker nest sist, mens den spurtet sterkt sist. Ligger stadig i skorpen, og er aktuell for dem som spekulerer litt.

Vår rangering : A : 10-1 B : 2-3-4-6 C : 9-11-7-8-5-12

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-3 : 5 Lesja Odin – Er lørdagens beste banker. Har altså vunnet 25 av 25, og selv om den ikke var på topp sist så kom det en ny seier. Er garantert fikset på, og satt opp til dette løpet. Vi forventer derfor å se den tilbake på sitt beste, og da har den viste seg å være umulig å ha med å gjøre. En kjapp sprint er kun et pluss, og ingen i dette feltet har en slik fart som Lesja Odin. ALL IN!

Velger man å spekulere så liker vi at 2 Ard skal få på seg en BIKE. Glem ikke at denne har vært matchet mot de beste i årgangen, og travet 22,9 over mellomdistanse i fjor. Står i et fint spor, er OK fra start, og er den vi frykter mest mot bankeren. 11 Troll Sterk Viking – Gikk bra etter galopp sist, og fortsetter sin fine utvikling hos Tjomsland. Kan være 3-4, men skal ikke være av samme kaliber som Lesja Odin. Enda.

Vår rangering : A : 5 B : 2-11 C : 3-1-7-9-10-8-4-12-6

V75-4 : 2 Selma’s Revenue – Har kun gjort 15 løp hittil i karrieren, og er under en rivende utvikling. Imponerte veldig sist med å knekke tøffingen Eldorado Gracieux fra dødens, og tiden ble også fin. Har helt perfekte betingelser foran seg nå, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro på en stor sjanse!



6 Easy Winner – Fikk drømmeløpet sist, og spurtet inn til en enkel seier når lukene kom. Er en OK hest i grunnlaget, og skulle det bli feil for favoritten så er Easy Winner den første som skal med. 1 Dancing Queen – Ble stum nedover oppløpet sist, men hadde nok også veldig godt av den blåseren i kroppen etter pause. Har ganske fin kapasitet, og den er ikke helt ueffen her om den da ikke blir fast innvendig. Løpets outsider. 9 B.S. Gold – Var OK etter pause sist, men skal være bedre til dette løpet. Herman Tvedt varsler skorykk for første gang, og det tror vi vil passe perfekt på denne. Står dessuten i et nydelig smygspor i rygg på favoritten, og B.S. Gold er en av flere outsidere som skal med om man først begynner å gardere.



7 Loveyou Hangover – Var ikke som aller best sist, og har slitt med en litt småsyk kropp. Nå rapporteres formen å være bra, den har fin kapasitet, og klaffer det bare fra et sjansebetont spor så trenger den ikke å være helt borte. 4 Orlandostile – Har egentlig fin grunnkapasitet, og gikk sterkt etter en grov galopp sist. Møtte dog IKKE NOE ved den anledning. Betydelig hardere i mot nå, og den er mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 2 B : 6-1-9-7 C : 4-3-10-12-5-8-11

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-5 : 6 Moi Edel – Har egentlig skuffet litt etter den kom inn på stallen til Tjomsland, for dette er en hest vi forventer oss MYE av i grunnlaget sitt utover i 2020. Var under pari sist, og slet med et eller annet da. Gikk fullt godkjent på en bra tid nest sist. Er i særklasse den beste hesten på ren kapasitet i dette feltet, og tilbake på sitt beste, ja, da har den fakta en STOR SJANSE til å ligge et billig felt som dette på rygg.



3 Nume Bris – Var klart bra etter pause sist, og den fikk et pluss i kanten av oss. Her kan det muligens bli tet, og da vil den lede dette svært lenge. Stor outsider, og vårt 2-valg. 2 Sjø Stjerna – Var en halv lengde bak Grisleprinsen G.L. sist, og gjorde et fint løp da. Har ikke imponert noe veldig enda, men den kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette, og den skal med om man garderer Moi Edel.



11 Kos Frigga – Kontret Høitomt hjem seieren med sist, og den holder sin flotte form. Står i andre omvendt på tillegget, og burde komme seg OK avgårde. Er en av flere som skal med om man først begynner å gardere. 4 Vår Oda – Svarte sikkert opp sist, og la inn 28,3 s 300m. Har fått to løp i kroppen etter pause, og kan være ytterligere forbedret til denne starten. En garderingshest for de som bruker noen utover de vi tror mest på. 7 Pinsleterna – Ble stum sist, mens den nest sist var bra i nederlaget mot Dale Anne. Skal med på gardering. 5 Kolbu Hjørdis – Ble det feil for sist, mens den var bra for samme kusk nest sist. Er ikke helt borte om den igjen skulle levere på sitt beste.

Vår rangering : A : 6 B : 3-2-11-4-7-5 C : 1-12-9-10-8

V75-6 : 2 Cry Wolf – Var ikke noe spesielt fin selv om den vant i Sverige nest sist, mens den var bedre sist til en enkel seier. Har veldig MYE inne, og fra dette sporet skal sjansene for tet være gode. Er veldig kjapp når den blir laddet med, og gjestekusk Høitomt klemmer nok til. Fra tet skal det en utrolig god hest i grunnlaget for å plukke den ned, og spesielt om den bare fungerer som den skal gjøre. SPILLES! 3 Orlando Classic – Har vunnet 12 av 15, og denne er også ordentlig bra. Er best skoløs, og den balansen blir det trolig på lørdag. Er veldig kjapp fra start, men greier den virkelig å hente en hel lengde på vår ide når de står side ved side? Vi har våre tvil om akkurat det. Skulle Malmin likevel lykkes så er det denne som har de solide kortene på hånden. Disse to skiller seg klart ut. Den som kan få løpet er 1 Laylock Classic som dessuten virker å være på vei mot formen. Her blir det fort rygg leder, og den kan muligens skrelle om lukene kommer på oppløpet. Outsideren.

Vår rangering : A : 2-3 B : 1 C : 4-11-6-10-5-9-8-7-12

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-7 : 7 Conrads Wilhelm – Er i en helt fantastisk form, og spillbar i finalen. Innledet i dødens sist, men fant etter hvert rygg leder ca 1000m igjen. Der satt den godt, og bom fast over mål. Var før det fantastisk opplagt i Sverige, og vi tviler på at den har vært så mye bedre enn dette tidligere. Distansen på lørdag er kun et pluss, og det er også kusken. Herman Tvedt får altså sjansen, og det liker vi. Er blitt OK fra start, og kanskje er det slik at det blir en offensiv satsing mot tet? 4 Etosha Boko er normalt en rendyrket sprinter, og velger man å svare med den så vil den normalt ta tidlig kveld. Bør altså slippe, og da kan det bli tet på vår ide. SPILLES! 12 U.R. Amazing – Er veldig bra, og med tempo kan det bli veldig riktig å komme bakfra i dette løpet. Det ble delvis feil for den sist, men den spurtet likevel fint tilslutt, og bekreftet sin flotte form. Motbudet, og et dobbelt a-valg.



9 I Am The Tiger – Har vært behandlet to ganger på kort tid, og noe sliter den altså med. Er svært grunnkapabel, distansen elsker den, og får stå som en stor outsider fra et bra spor. 6 Allaway G.T. – Har gjort to løp etter pause, og vi forventer den forbedret fremover. Er en av de med best kapasitet i feltet, og den skal med om man bruker noen hester. Distansen er intet problem. Bak disse er løpet vidåpent.

Vår rangering : A : 7-12 B : 9-6 C : 11-5-8-2-3-10-4-1

Litt om V5-1 og V5-2:

V5-1 : 6 Birk Faks – Holder vi høyest på ren kapasitet i dette feltet, og den har dessuten stor fordel av bilstart. Er en ordentlig voltekløne, og kommer seg nesten aldri feilfritt ut nedover startsiden med den startmetoden. Birk Faks sin form skal være veldig bra, og rapportene er fine. SPILLES! 5 Fantomet – Feilet noen ganger sist, men en av galoppene skyldtes en ganske klar sjenering. Ser uforandret fin ut i jobbene, og er selvskreven på bongen. 4 Etne Spretten – Fullførte OK sist, men fikk seg en pause etter det løpet. Når Tjomsland tar turen til Tønsberg med sin springer så er han garantert fornøyd med den i jobbene, og den får stå som en stor outsider.



11 Lættis – Utvikler seg veldig fint, og fullførte bra sist. Er lettplassert, og med litt flyt er den ikke helt ueffen. 9 Aner Ikke – Falt helt sammen i aksjonen sist, og det er klart at slikt gjør oss usikker. Tengsareid er uansett såpass dyktig at han ikke kommer ut med den slik en gang til, og den er dermed aktuell for de som velger å bruke noen kryss i innledningen.

Vår rangering : A : 6 B : 5-4-11-9 C : 2-1-10-3-8-7-12

V5-2 : 6 Diesolo De La Lune – Er solgt, og kommer ut i regi Tengsareid. Dette er en ordentlig tøffing, og det skal bli spennende å se hva Tengs får ut av den. Kommer ut i særdeles overkommelige omgivelser, og det kan være en «sikker vinner» direkte. SPILLES! 5 Fougueux – Er vel ikke en hest vi har helt tatt til oss, men den er nyttig, og var bunnsolid til seier på en bra tid sist. Kan muligens komme seg tidlig foran her, og da er den på foto i et løp som dette. 9 Aft Galley – Spurtet bra sist, og var forbedret. Er neppe mer enn en middels/ok hest, og den må være ytterligere mye forbedret skal den vinne et løp som dette. Outsideren.

Vår rangering : A : 6 B : 5-9 C : 3-4-8-7-2-1-10