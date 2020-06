To bankere i fredagens V65-lunsj på Solvalla

Det er en flott V65-omgang på Solvalla denne fredagen. Vi byr på to bankere.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En gnistrende trav- og galopphelg står foran oss. Lørdag er det som kjent DOBBEL JACKPOT i V75 på Momarken og hele 5 241 588 kr ekstra i sjuerpotten. Lørdag kveld byr Øvrevoll på en kanonkveld med flere storløp på menyen og internasjonal V5 og V4.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Før vi kommer dit skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Den innledes som vanlig med V65-lunsj fra Sverige, Solvalla er vertskap denne fredagen. Fredag kveld byr Momarken på en herlig V65-omgang, og her er det også jackpot og 301 722 kr ekstra i sekserpotten. Jackpot er det også i V64-spillet på Bergsåker i kveld. Her venter hele 1 832 334 SEK ekstra i sekserpotten. I Danmark er det galopp på Klampenborg fredag kveld, med både V4 og V5 på menyen.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galoppløpene på Klampenborg, der det uvanlig nok er løp på en fredags kveld. Her er det både V65 og V4 på menyen. V65 starter først med spillestopp kl 12.45, mens V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 13.29. Snoken byr på bankere til fredagens V65-lunsj på Solvalla.

Suksess for Stig H. og Adielsson

Den første bankeren dukker opp i V65-2. Treårige 6 Jerka Sting som trenes av Stig H. Johansson har innledet karrieren med to flotte seire og er ubeseiret. Gikk en herlig siste 800 i seiersløpet sist og imponerte da. Mot overkommelig motstand, er det bra sjanse for tredje strake seier i ettermiddag. 6 Jerka Sting blir den ene av våre to V65-bankere.



Beste hesten vinner

Vår andre banker dukker opp i V65-6/V4-4/DD-2. 5 Double Night var strålende toer i et V75-løp på Gävle i mai. Nest sist lå hesten altfor hardt på i tet og firte mot mål, mens han hadde mageproblemer i et V75-løp sist på Bergsåker. Veldig passende uppgift i da og sprint er neppe noe minus. Det luktet tet fra start til mål. 5 Double Night blir vår andre V65-banker og bankerspilles også i både V4 og DD.



