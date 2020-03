To bankere i herlig V65-lunsj på Solvalla

Solvalla disker opp med en knallfin lunsjomgang fredag. Vi byr på to bankere, og flere frekke objekter! Er det kanskje duket for en flying start på weekenden?

Dagens GRATISTIPS til V65:

V65-2 : 6 Ecco Qui – Var knallgod i nederlaget sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Dundret på utvendig lederen i sluttrunden, knakk den, men ble selv plukket ned oppunder mål av en smygkjørt hest. Var litt tjukk rundt magen sin, og skal normalt ha gått MYE frem med det løpet i kroppen. Kommer her ut mot en «POENGJAKT-GJENG», og leverer den som sist så taper den ikke et løp som dette. Motivert favoritt, og dagens nest beste banker.

V65-4 : 6 Born Winner – Er dagens BESTE banker, og en hest vi ikke kan spekulere mot. Når den vant i debuten øverst i raden så jogget den altså 12,4 s 700m med krefter igjen… Er en ordentlig flott hingst etter Yarrah Boko dette, og den går et mildt sagt spennende 2020 i møte. Mattias Djuse pleier å ha hestene sine «KLARE» etter opphold, og det er nok også dette talentet. Kjører seg tidlig til tet, og vi kan ikke helt se hvordan den skal kunne tape mot en overkommelig gjeng. ALL IN!

