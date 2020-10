To bankere i kveldens V75 på Bjerke

Det er som vanlig en herlig meny som venter i onsdagens V75-omgang på Bjerke.

En herlig trav- og galoppuke er vel i gang. Ukens sportslige høydepunkt finner sted i lørdagens V75-omgang på Biri. Her er det kaldblodsdag med Biri Oppdretningsløp, DNT's 5-åringsløp, Vintillatravet og finaler i Veikle Balder Cup.

Før vi kommer dit, har vi blant annet en spennende onsdag foran oss. Som vanlig på onsdager, så er det galopp til til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelden. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galopplunsjen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bjerke og kveldens V75 Bonus. Det er som vanlig en flott meny som venter på Bjerke og jeg spiller med to bankere denne onsdagen. En derbyfavoritt blir den ene av dem.

Uheldig i Derby - vinner igjen nå?

Strong Pepper var den største favoritten til å vinne pengestinne og prestisjefylte Norsk Travderby for en måned siden, men havnet i dødens og det ble rett og slett for tøft. Holdt koken helt inn, men måtte nøye seg med en beskjeden 6. plass. Har ellers vært kanongod i år med sju seire på elleve starter. Førstespor bak bilen i kveld og det skal være bra sjanse for at kusk Hans Christian Holm forsvarer sitt innerspor. Uansett skal det være topp vinnersjanse til tross for kvalifisert motstand. 1 Strong Pepper blir den ene av mine to V75-bankere og bankerspilles også i både V5 og DD.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 1 B: 4-5-6 C: 3-2-10-9-8-7

Leder hele veien?

Frode Hamre hadde en strålende søndag på Sørlandets travpark og innfridde med tre favoritter i V65 da. Det gikk langtfra like bra på Momarken tirsdag og både Patent Leather og Jolene B.R. svek som favoritter i sine respektive løp. I kveld er Frode stor favoritt med 3 Storm Jaro i V75-3. Fireåringen strakk som ventet ikke helt til i Derby, men har vært meget solid i sine to løp etter det løpet. Gjorde en råsterk avslutning til andreplass bak storfavoritten Nårje nest sist og forrige onsdag, gikk hesten et sterkt løp til andre bak en meget opplagt Mellem Tyr. Måtte gå deler av det løpet i dødens og landet på flotte 23.1/1640 meter etter en lynrask siste 500 meter. Møter svært overkommelig motstand i kveld og sitter normalt tidlig i tet. 3 Storm Jaro blir min andre V75-banker i kveld.

Rangering V75-3: A: 3 B: 9-3 C: 8-2-1-6-4-10-7

V75-1 - Kaldblodshester. 1640 meter voltestart.

Det er klart skille på hestene i V75-1, og jeg står på tre hester på samtlige V75-forslag.

4 Løset Teddy blir stor favoritt og kommer denne vallaken seg feilfritt rundt, er det neppe snakk om saken. Har vunnet sprettlett i sine to siste løp, men begge disse har vært over 2100 meter. I kveld er det sprint og et kinkig fjerdespor i volta. Da øker galopprisikoen. 11 Lustra Odin kuskes også til vanlig av Olav Mikkelborg, men det er neppe et minus at Bjerkespesialist Åsbjørn Tengsareid kusker i kveld. Fireåringen holder solid form og er det største motbudet.

3 Arverud'n favoriseres av sprint, står bra til spormessig og var blant annet sterk toer bak gode Brenne Røn fjerde sist og sist hesten startet på sprint. Arverud'n blir min tredje og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-1: A: 4 B: 11-3 C: 2-10-5-6-1-12-9-8

V75-2 - Varmblodshester. Hopper. 2100 meter autostart.

Mon tro om spillerne er rett på det i dette løpet. 3 Superb Story vant enkelt i skrotlag sist, og blir favoritt. Det kjøper jeg ikke.

9 Ayita blir min favoritt. Jeg hadde god feeling for at den flotte fireårshoppa til Kristine Kvasnes ville lede hele veien, men en kanongod N.Y. Embrasse Moi tok seg forbi helt oppunder mål. N.Y. Embrasse Moi som tok en knallsterk seier i Oaks-kvalifiseringen tirsdag kveld. Ayita hemmes dog litt av bakspor og jeg tyr til bred gardering. 4 Sassy May fortsetter å levere solide løp for sin eier Trond Gjervan og har en fin oppgave på papiret i kveld.

3 Superb Story er den største tetfavoritten og settes inn som tredjevalg, men jeg har ikke kjempefeeling for denne i kveld. 2 Secret Snap viser oppadgående form og står bra til spormessig. 10 R.M.G. Dancing Queen er klart bedre enn raden og møter passende motstand. 6 Manihiki viste talent som treåring i fjor, og har kun gjort en start i år. Da endte det i galopp.

Ytterligere tre hester får plass på det største forslaget. 1 Elitloppa har for n'te gang vært heldig i sportrekningen, 5 Actress Superb er variabel, men kan noe på sitt beste og uspilte 11 Easy Winner er heller ikke helt sjanseløs om det skulle klaffe optimalt fra et vrient ellevtespor.

Rangering V75-2: A: 9 B: 4-3-2-10-6 C: 1-6-11-7-8-12

V75-4/V5-1 - Varmlodshester. Stallansatte. 1609 meter autostart.

Et meget fint spilleløp venter i V75-4 og ikke så vanlig at stallansatte får så fine hester å kjøre. Jeg betaler for sju hester på de to største V75-forslagene.

1 Golden Vici blir overraskende lite spilt med tanke på den fine formen den Per Oleg Midtfjeld-trente fireåringen har. Formsterke Lars Fredrik Kolle kusker i kveld fra et innbydende førstespor. 10 Outcome blir spillefavoritt. Fireårsvallaken til Jens Kristian Brenne kommer fra to strake tetseire i V75-løp. Bakspor trekker klart ned, men hesten er naturligvis tidlig aktuell. 5 Global Associaton holder kanonform og unngår Joakim Hansen dødens med denne i kveld, er det bra vinnersjanse. 8 Sofies Case har trukket et vrient åttendespor, men dyktige Magnus Teien Gundersen pleier å løse slikt.

4 Color Blind har hevet seg de siste månedene og har en bra kusk i sindige Per Vetle Kals. 6 Bolt Challenger er en treåring som har vunnet to av sine tre siste løp i Sverige. Er ganske bra fra start og kan vinne med klaff på løpet. 7 Haley B.R. tok tre strake seire i vår og tåler å bli brukt litt underveis. Likevel er det vrient fra et vanskelig sjuendespor på en sprint mot bra motstand.

Rangering V75-4/V5-1: A: 1 B: 10-5-8-4-6 C: 7-3-2-9

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

To hester hever seg over mengden i dette kaldblodsløpet. 10 Reime Kongen blir ganske klar spillefavoritt og Trond Anderssens femåring, skal også ha et bra bud på seieren. Vant veldig lett fra dødens sist på Momarken og har vunnet sine to siste løp i Norge. Bakspor betyr lite for denne, han er ikke noen rakett fra start uansett. Er både speedig og sterk og det er snakk om en bra vinnersjanse.

5 Valle Grim er nok like bra på kapasitet. Vidar Rugsveens seiersvante vallak kommer tilbake etter drøye tre måneders pause med gode rapporter i ryggen. Er både sterk og tøff og det klare motbudet til den store favoritten. På det aller største V75-forslaget tar jeg også med supervariable 4 Mietor. Har Løvdal-traveren en av sine bedre dager, kan han muligens utfordre min favorittduo.

Rangering V75-5/V5-2: A: 10 B: 5-4 C: 3-7-2-9-6-8-1

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Et herlig spilleløp ventet i V75-6 og på de to største V75-forslagene, betaler jeg for sju hester.

Tøffingen 4 Independent Baby måtte fire litt fra tet som V75-favoritt på Bjerke for en snau måned siden. Har hatt en strålende sesong med fem seire på ni starter. Har fått hvile litt nå og er hun tilbake på sitt beste, skal hun ha et bra bud på seieren her. 7 Explosive Flory vant sprettlett fra tet i et V64-løp på Färjestad i sitt siste løp og la på til tre strake seire. Er kvikk i vei, men det ikke noen tetgaranti fra sjuendespor. Andrevalget.

1 Graceland E.P. gjorde et sterkt seiersløp tross dødens etter nesten sju måneders pause på Klosterskogen sist. Skulle Lars Anvar Kolle lykkes med å forsvare sitt innerspor, kan hun vinne igjen. Men hun er trolig minst like bra med ryggløp. 11 Isabel B.R. hemmes av bakspor, men Gundersen-hoppa holder form og kom fulltanket til mål i Hoppederby. Ustabile 6 Tiffany Yellow var solid i seiersløpet sist, men står sjanseartet til i kveld.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 2 Mega Classic (satt bom fast som tredje i et V75-løp sist og viste oppadgående form igjen) samt 5 Dancing Queen (innledet med to strake seire i regi Kim Pedersen, men begge seirene er tatt på sprint, full vei er kanskje et minus?)

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 4 B: 7-1-11-6-2 C: 5-9-8-3-10-12