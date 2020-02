To bankere i lørdagens V75 på Jarlsberg

Velkjørende Dag-Sveinung Dalen kusker begge Nettavisens bankere i lørdagens flott V75-omgang på Jarlsberg.

Her ser du lørdagens V75-omgang fra Jarlsberg gratis. Sendingen starter kl 12.00:

Det er en meget fin V75-omgang som venter på Jarlsberg travbane lørdag ettermiddag. Jevne og fine spilleløp og også sportslig er det bra klasse på løpene. Det er flere store favoritter på farten og jeg spiller med to bankere denne lørdagen, dog velger jeg å gardere de to største favorittene. Dag-Sveinung Dalen kusker begge mine V75-bankere. Hovedbankeren kommer ut i V75-6.

Har aldri vært bedre

Åtteår gamle Mira Prawo fant en fantastisk form utover høsten i fjor og innfridde da også som min V75-banker på Bjerke 4. desember. Vant fire løp i fjor høst og imponerte i alle de seiersløpene. Men de to siste startene i fjor og årets første start på Åby ble ingen suksess og null kroner innkjørt. Forrige torsdag var Mira Prawo tilbake som en vinner slik vi kjente henne fra i fjor høst. Det var riktignok et lunsjløp, men måten hun vant var imponerende. Mira Prawo er flink fra start, står i et perfekt tredjespor bak bilen og slo likedan motstand i seiersløpet på Bjerke 4. desember i fjor. Dag-Sveinung Dalen varsler offensiv kjøring på forhånd og teten er helt klart innen rekkevidde. 3 Mira Prawo i V75-6 blir min hovedbanker i V75-spillet lørdagog hoppa bankerspilles også i både V4 og DD-spillet.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 3 B: 4-1-10 C: 12-5-6-7-2-9-8

Jakter sin femte strake

Min andre V75-banker denne lørdagen kommer ut i V75-3/V5-5. Den seksårige vallaken 3 Valle Grim utviklet seg veldig mye i fjorårssesongen og vant 9 løp på 18 starter. I pengevei ble det 336 000 kr innkjørt. Innledet 2020 på samme vis og tok en sterk og kontrollert V75-seier fra dødens på Bjerke forrige onsdag. Med det løpet i kroppen og noenlund samme motstand som han har møtt i de foregående seiersløpene, skal det være stor vinnersjanse også lørdag. Valle Grim er i tillegg travsikker, han er både sterk og speedig. Jeg spekulerer ikke og bruker også 3 Valle Grim som V75-banker og gir også hesten full tillit i V5-spillet.

Rangering V75-3/V5-5: A: 3 B: 4-1-8-9-11 C: 7-5-10-2-12-6

V75-1/V5-3 - Varmblodshester. 2600 meter voltestart.

Et langløp innleder lørdagens V75, og her vrimler det av minioutsidere. Jeg har dog ingen ubegrenset pengebok og står på fire hester på samtlige V75-forslag.

Amatørkusken Per Ivar Bendiksen nyter nok travdagene til fulle for tiden. Det fordi han får gleden av å kuske 3 Tayno Destrier. Den femårige vallaken står med tre seire på de fire siste løpene og med fem av ti seire totalt i karrieren. Det er en skikkelig tøffing dette og de tre siste seiersløpene er alle tatt fra dødens. 2600 meter skal ikke være noe problem for denne og Tayno Destrier blir min klare favoritt i V75-1.

15 Strong Case er et like klart annetvalg. Wolden-traveren så seiersfarlig ut rundt den siste svingen i V75-6 på Bjerke forrige lørdag, men klarte aldri helt å utfordre vinneren Eddie Arctous mot mål. Gjorde uansett et flott løp til andre og møter enklere motstand lørdag. Har 40 meter tillegg på favoritten, men samtidig et fint startspor og kan komme flott i gang. 14 Credicone er også i form og var god toer sist. Takler distansen og er uten tvil en av de beste i feltet på kapasitet, men må ha litt flyt på veien.

Den fjerde hesten jeg betaler for står på strek og blir lite spilt. 4 Donato Gilbak har tilgode å vinne i regi Gøran Antonsen, men har levert fine løp. Står spennende til på strek og distansen er trolig en fordel. Kan overraske i V75-1 og blir kun markert på 2-3 prosent.

V75-1/V5-5: A: 3 B: 15-14-4 C: 5-6-13-11-5-2-10-8-7-1-9-12

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. Norskfødte. 2100 meter autostart.

Flott klasse på dette løpet i grunndivisjonen for varmblodshester der jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag.

Nytente 6 Excellent Maltin blir mitt frekke førstevalg. Vallaken har ikke fått meg til å heve øyenbrynene tidligere i karrieren, men hesten har utviklet seg voldsomt de siste månedene. Kruttsterk V65-seier på Sørlandet sist etter en tung sisterunde. Sjettespor er litt sjanseartet, men kommer hesten noenlunde riktig på det underveis, skal det være god vinnersjanse.

12 Rexine kommer fra Bo Westergaars stall i Danmark med fire strake seire og blir nok spillefavoritt. Men fra tolvtespor må det klaffe på veien. Andrevalget for meg. 1 Orlando G.M. er under flott utvikling. Klarte ikke å stå imot Excellent Maltin på Sørlandet sist, men leverte et flott løp til andre. 5 I.D. Ownersdestiny er nok feltets beste hest, men etter nesten fire måneders pause, ligger trener Glenn Kramer Stenberg lavt på forhånd. Vallaken skal uansett med på samtlige forslag.

Herman R. Tvedt som trener og kusker 2 B.S. Gold førstetipper faktisk seg selv i fagbladet TGN. Det er litt overraskende all den tid hesten ikke har vært som best i sine to siste løp. Nå varsles det amerikanervogn og skoløs om mulig. Fra et nydelig andrespor bak bilen, blir Tvedt-traveren min femte og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-2/V5-4: A: 6 B: 12-1-5-2 C: 11-10-3-9-8-7-4

V75-4/V4-1 - Kaldblodshester. 1600 meter voltestart.

Omgangens største V75-favoritt dukker opp i dette løpet. Fireårige 2 Sambo Ø.K. utstyres med Åsbjørn Tengsareid som kusk og det er naturligvis et klart pluss. Sambo Ø.K. står med tre strake seire og innfridde enkelt som storfavoritt med Bernt Øksnevad som kusk i V75 på Sørlandet for to uker siden. Kapasiteten er skyhøy, men er det klar galoppfare. Og siden er det også er sprint, velger jeg å gardere.

Først med ekstremt formtoppede 13 Sitje Rapp som står med tre seire på de fire siste startene. Speedet ned storfavoritten Birk Faks i seiersløpet på Jarlsberg sist og selv fra 20 meter tillegg, kan det bli seier igjen. 5 Brødsjø Spika har kjempefordel av sprint og står spennende til på strek. Outsideren.

10 Ramstad Kristian blir den siste hesten jeg markerer for. Også denne har klar fordel av sprint, men et trangt fjerdespor på tillegg trekker ned.

V75-4/V4-1: A: 2 B: 13-5-10 C: 14-9-1-12-15-8-6-4-7-3

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Lørdagens mest åpne løp på forhånd og her tar jeg med sju hester på det største V75-forslaget.

Dag-Sveinung Dalen kusker begge mine to V75-bankere og jeg setter ham også først i dette løpet med 3 Kicking Classic. Fikk riktignok maks som tredje bak Eddie Arctous og Strong Case i V75-6 på Jarlsberg sist lørdag. Men står best til av favorittene i dette løpet og kommer til å få et fint løp underveis.

6 Dream Builder omgis med stålende treningsrapporter og er av tøffeste i feltet. Løser det seg noenlunde underveis, kan det bli seier. 7 Gogo Hall imponerte i seiersløpet sist på Bjerke. Satt da tidlig i tet, nå er det mer sjanseartet startspor. Hamre-traveren skal uansett tidlig på bongen. Det skal også 12 Mellby Frodo. Malmin-hesten hadde nok vært en bankerkandidat fra et godt spor, fra tolvtespor er det mer sjanseartet.

På det største V75-forslaget, markerer jeg for ytterligere tre hester. 5 Lady Lane er bedre enn raden og står i et bra spor. Det gjør ikke 8 Ganyboy, men her er formen helt på topp. Med maksimal klaff, kan det gå. 11 In Håleryd vant et sprintløp fra spor tolv fjerde sist og har fulgt opp med gode løp etterpå.

Rangering V75-5/V4-2/DD-1: A: 3 B: 6-7-12-5-8-11 C: 9-1-4-2-10

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2100 meter voltestart.

Overraskende nok blir 5 Tangen Elvira blant lørdagens aller største favoritter i V75. Det er ingen tvil om at hoppa har skyhøy kapasitet, men hun har altså galoppert seg bort i fire av fem siste løpene. Holdt seg på beina sist og stod på bra til andre bak Oriola da. Skal stå som favoritt, men er ikke et bankerspill for meg.

Årsdebuterende 13 Dale Anne blir mitt andrevalg. Hoppederby-vinneren har trent fint i vinter og blir spennende i årsdebuten. 14 Oriola holdt egentlig enkelt unna for Tangen Elvira i seiersløpet på Sørlandets travpark for 14 dager siden, men står 20 meter dårligere til nå. Er så bra, at hun kan vinne likevel. 8 Smedtulla imponerte stor med å ta ned storfavoritten Valle Hugo i et V75-løp på Bjerke for en måned siden. Kom flott tilbake etter startgalopp sist. Blir med på de fleste V75-forslagene.

10 Voje Maren galopperte seg bort i årsdebuten, men har velkjent kapasitet. 3 Gyldenlinn har superform og står spennende til på 20 meter tillegg. Får plass på de to største V75-forslagene. På det aller største V75-forslaget finner jeg også plass til 11 Lykkje May. Også Djøseland-hoppa galopperte seg bort på Sørlandet for 14 dager siden, men kapasiteten er så bra at hun kan vinne på en maks dag.

V75-7/V4-4/DD-2: A: 5 B: 13-14-8-10-3-11 C: 1-2-12-4-6-7-15-9