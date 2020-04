To bankere i onsdagens V65 på Jarlsberg

Det er en flott internasjonal V65 på Jarlsberg i ettermiddag og løpene ser du gratis på Nettavisen.

Se onsdagens V65 på Jarlsberg og onsdagens V65 Xpress fra Åby/Solvalla her. Sendingen starter kl 15.30:





Det er en vidunderlig trav- og galoppuke vi er inne i. Det er lørdagen som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet. Rikstoto byr på Super Saturday med internasjonal V75 på Ørebro med svimlende 42 millioner ekstra i sjuerpotten og lørdag kveld gjenåpner norsk V75 med GULLJACKPOT på Biri.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi blant annet gjennom en innholdsrik onsdag. Den innledes med V4 og V5-lunsj på Bro Park. Onsdag ettermiddag er det så klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg. Onsdag kveld er det V64 Xpress fra Sverige med tre løp fra Åby og tre løp fra Solvalla.

Det har vært veldig flyt på Nettavisens tips den siste uken, selv om det ikke har klaffet helt de siste dagene. Her er de største høydepunktene fra uken som gikk:

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra kr 500 (ti andeler a kr 50/fem andeler a kr 101/fire andeler a kr125) til kr 1 980 000 (fire andeler a kr 500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var kr 5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra kr 1 000 (fire andeler a kr 250 / fem andeler a kr 200) til kr 2 000 (fire andeler a kr 500). Utbetalingen på disse var fra kr 6 245 til kr 6 717

Stjerneklaff i V4-lunsjen på Bro Park onsdag 22. april

Våre galoppeksperter leverte fremragende tips til onsdagens V4-lunsj på Bro Park. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som et skudd og betalte tilbake meget flotte 14 834 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag og disse fordelte seg slik:

6 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 14 834 pr stk

4 andelslag med fem andeler a kr 300 - utbetaling kr 14 834 pr stk

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 14 834 pr stk

1 systemspill med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 14 834

Totalt innspilt på disse 15 andelslagene ble 222 510. Totalt omsatte Nettavisen for 26 359 i V4-spillet til Bro Park på Eksperten.

Herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april

Det ble herlig fullklaff for mitt største V65-forslag på Jarlsberg forrige tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Ellevill V65-fest med Lerum på Färjestad lørdag 19. april

Det ble storeslem for Rolf Lerums V65-tips til Färjestad lørdag 19. april. Han lanserte 2. valget 10 Lidaz Kratzer i V65-3 som kveldens banker mot omgangens største favoritt 1 Enjoy's Top Gun og spilleforslaget på 432 kr satt som et skudd og betalte tilbake praktfulle 18 676 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 33 andelslag. Disse fordelte seg slik:

1 andelslag med ti andeler a kr 50 - utbetaling kr 18 676

3 andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 18 767

12 andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 18 767

1 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 20 143

4 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 20 143

8 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 21 121

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med seks andeler a kr 330 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 24 544

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

I denne artikkelen retter vi nå fokuset mot Jarlsberg og dagens internasjonale V65-omgang. Det er spillestopp allerede kl 16.20. I tillegg er det V4 som omfatter de fire siste V65-løpene. Her er det spillestopp kl 17.04. Og du kan altså se alle V65-løpene gratis på Nettavisen. Jeg velger å spille med to bankere i dag, den første debuterer i løpsbanen og kommer ut i V65-2.

Nytt stortalent fra stall Gundersen?

Det våres og det betyr at treåringene begynner å vise seg i løpsbanen. Geir Vegard Gundersen og hans stall, har hatt en forholdsvis rolig innledning på året, men slik er det alltid. I dag sender stall Gundersen ut treårige 3 Elegant Ima til løpsdebut. Den svenskfødte Maharajah-sønnen smalt til med 16.3/2140 meter i sitt prøveløp og så dunderfin ut. Unghestene fra stall Gundersen er alltid meget forberedt når de starter i løp og selv om det andre bra hester med i løpet, er det neppe snakk om saken, dersom Elegant Ima ikke roter seg bort på galopp. Blir dagens klart største V65-favoritt og blir da også den ene av mine to V65-bankere på Jarlsberg i kveld.

Gaveløp for Hamre-traveren

Undertegnede har bankerspilt hester fra stall Hamre fire ganger i V65 siden de norske travløpene startet opp igjen søndag 19. april. De har innfridd hver gang. I dag er det 7 Zimmer Grif i V65-4/V4-2 som er seiersvåpenet til stall Hamre og hesten har et gaveløp foran seg. Hesten har faktisk ikke vunnet i fem starter i Hamre-regi, men det beror mer på tilfeldigheter. Er den klart beste hesten i sitt løp i kveld og Frode Hamre sikter nok inn føringen tidlig. Jeg bruker 7 Zimmer Grif som min andre V65-banker og bankerspiller også hesten i V4-spillet.



Fire hester skiller seg ut i V65-1

Både V65-1 og V65-2 byr stort sett på hester som ikke har gjort løp enda, og det er normalt en uting når vi snakker om V65. Men siden det er begrensninger på at det kun skal kjøres seks løp, må vi nesten godta det. I V65-1 debuterer treåringene 1 Varg Blæsen og 10 Galant i løp og begge er omgitt av sterke rapporter, men jeg gir tipset til 11 Hassel Linda. Treårshoppa til Tommy Fløysand var helt nede på 31-tallet sist og har vist seg å være et traveremne. 20 meter tillegg i kveld, men det skal normalt ikke by på problemer i et løp med klart skille på hestene.

Bra klasse på kveldens monteløp

V65-3 er også innledningen på V4-spillet og det er et monteløp med bra klasse. Fem hester gjør trolig opp om seieren og formsterke 9 Ubuntu får et knepent vinnertips. Vallaken står med to strake monteseire og har vært meget bra i begge disse seiersløpene.

Vidåpent hoppeløp

V65-omgangens største spillenøtt er V65-5/V4-3/DD-1. Lunefulle 3 Nelson Sandra er en motivert favoritt, men hun er normalt ingen tetløper. Så får vi hvordan Lars Anvar Kolle legger opp taktikken. I DD-spillet bankerspiller jeg 3 Nelson Sandra, men det er mer i mangel av bedre alternativer. Jeg værer en smell i løpet og helgarderer både på det største V65- og V4-forslaget.

Spennende nykommer fra Desserud

V65-6/V4-4/DD-2 er et veldig fint spilleløp med mange vinnerkandidater på farten. Dyktige Truls Desserud har vært på svenskehandel og kjøpt fireårshoppa 10 Explosive Flory som viste fine takter i treårssesongen i Sverige. Desserud er fornøyd med det hoppa har vist i trening og hun er garantert seiersaktuell på direkten. Jeg gir henne et knepent vinnertips i et løp der jeg markerer for åtte hester på de to største V65-forslagene.