To bankere i strålende V75-omgang på Axevalla

To bankere! Stjernesmell på langt under 5%? Superform, og nå rykker man også skoene... Våre oppdaterte V75-vurderinger er klare! Du går vel ikke glipp av dem?

Lerum med topptips på Jarlsberg 1. juni - Kr.960 ble til Kr.10 232!

Vi pangstartet juni-mnd, og undertegnedes V65-vurderinger på Jarlsberg var sterke! Kinge Svarten ble banket på det meste, og det ble som ventet revansj fra løpet sist! Starstrucked (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den hadde ingen problemer med å innfri. Den mellomste bongen til Kr.960 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.10 232,-.



Axevalla står for søndagens V75-omgang, og i dag er det en krone rekken som gjelder. Det betyr at det er litt ekstra vrient å løse V75-rebusen, og vi er klart inne på at det igjen kan gå mot store kroner i V75-spillet. 7 Winnetou Diamant (V75-2) og 5 Hill's Angel (V75-5) er våre beste bankere i omgangen, og de står alene på de flate bongene. Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 5 Lawmaker – Er BETYDELIG bedre enn raden, og får bare kusken til styringen så må den være HET i et løp som dette. Sist gikk den i tredjespor fra start til mål, og var ordentlig tapper. Gangen før spurtet den meget sterkt, og kom til mål med krefter igjen. Her er den billigere ute når det gjelder motstand, det blir skorykk for første gang i karrieren, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle skarpt!

V75-2 : 7 Winnetou Diamant – Tar seg av dette løpet om alt går riktig for seg. Kom ut etter pause sist, og fullførte meget solid til andre. På klokken stod det 11,8 s 700m, og den var ikke helt tom på det. Hestene til Paul Hagoort er ofte MYE forbedret med en blåser i kroppen, og det er nok også vår banker. Lar seg rett og slett ikke stoppe i et billig løp som dette? ALL IN!

V75-3 : 2 Diana Zet – Har en veldig bra innstilling, og viste igjen frem sin solide skalle sist. Svarte da sikkert opp tilslutt etter tøff kjøring underveis. På klokken stod det 11,3 s 800m. Daniel Reden har vært mer opp på Diana Zet i år enn hva han var i fjor, og det er tydelig at hun utvikler seg som han ønsker. Fra et perfekt spor er denne favoritten motivert.

V75-4 : 10 Utah Broline – Likte vi skarpt etter pause sist, og den MÅ passes nå. Ble riktignok passivt kjørt i det nevnte løpet, men avslutningen nedover oppløpet var knallbra, og den kom til mål med krefter igjen. Er trolig enda ett hakk forbedret med en blåser i kroppen etter oppholdet, motstanden er den riktige, og det lange oppløpet er kun et pluss. PASSES!

V75-5 : 5 Hill’s Angel – Er vel ingen hest vi liker sånn veldig godt, men den er god, og virkelig bunnsolid til seier sist. Kan muligens bli sluppet til tet nå, og da er det ikke snakk om saken. Kan også vinne om den skulle få svar. Motivert favoritt. Begynner man først å gardere dette løpet så er det nesten ingen som er helt sjanseløs.

V75-6 : 11 Roofie – Ble sittende fast i kulissene i Danmark sist, mens den nest sist avsluttet helt fantastisk. Har funnet en fryktinngytende form, og med litt flyt på veien har denne form til å storskrelle. 2 Doctor Doxey Zenz – Har fått to løp i kroppen etter pause, og varslet form sist. Spurtet da sterkt etter å ha blitt grovt hindret. Har en drømmeoppgave foran seg nå, og det blir også skoløs rundt. PASSES!

V75-7 : 9 Southwind Queen – Var uvirkelig god nest sist, og da hadde vi 10,5 s 800m på klokken. Sist ble det galopp, og tidlig game over. Står i et spennende smygspor nå, det lukter litt kjøring mellom 4 Mr Southwind/5 Inez Alki, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… Disse tre skiller seg ganske klart ut i en flott finale.