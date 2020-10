To bankere i vidåpen V65-omgang på Klosterskogen

Det er en meget spennende V65-omgang på Klosterskogen i kveld. Flere av løpene er ekstremt krysskrevende.

Vi har en herlig travhelg foran oss. Lørdag er det Norsk Trav Oaks og Gulljackpot i V75 på Momarken og søndag er det internasjonal V75 på Solvalla. Neste søndag er det også internasjonal V65 med jackpot på Jarlsberg med hele 533 117 SEK ekstra i sekserpotten.

Men før vi kommer dit skal vi gjennom en meget innholdsrik torsdag som byr på to norske V65-kjøringer i kveld, i tillegg til stor V64-jackpot på Åby med hele 1 420 343 SEK ekstra i sekserpotten. Jackpot er det også i V65-spillet på Øvrevoll, her venter det 118 351 kr ekstra i sekserpotten. På Klosterskogen er det også en veldig fin V65-omgang i kveld. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Boden.

Superklaff i V5 på Leangen mandag 19. oktober

Undertegnede leverte strålende tips til Leangen mandag. V5-forslaget på Nettavisen/Sportspill med innl.pris på kr 924 satt som det skulle. En-prosenteren 2 K.L.M. L'american lagde vei i vellinga i V5-4 og bankeren 1 Krokstad Almira var som ventet overlegen i V5-5. Utbetalingen for fem rette landet på storfine 31 895. Det ble også fullklaff for tre andelslag på Eksperten.

Når det gjelder V65-spillet på Leangen mandag, endte det med tre femmere på de litt større forslagene (1 470 kr per femmer). 1 Fux Pride (markert på 1 prosent) ble for vrien i V65-2, men det ble fine trøstegevinster på V65-forslagene på de litt større forslagene (4 410 kr i utbetaling).

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Klosterskogen og kveldens V65-omgang. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55. Det er en vidåpen omgang. Jeg velger å spille med to bankere, begge blir klare favoritter i sine respektive løp. Likevel føler jeg meg langtfra trygg på å komme i land, de fire øvrige V65-løpene i kveld er rett og slett vidåpne. Min hovedbanker kommer ut i V65-2 og jakter sin tredje strake seier.

Møter skrotlag - kun galopp imot

Det handler om Anders Lundstrøm Wolden-trente 6 Comtessa Du Chagny. Treårshoppa har innledet karrieren strålende og var knallgod vinner fra dødens nest sist på Jarlsberg. Sist torsdag satt trener Wolden selv i sulkyen. Stod da på 20 meter tillegg, men svepte feltet rundt siste sving og vant sprettlett. Møter om mulig enda billigere motstand i kveld og slik jeg leser løpet, er det kun galopp imot. 6 Comtessa Du Chagny blir den ene av mine to V65-bankere på Klosterskogen i kveld.

Skal vinne feilfritt

Også i V65-3 tyr jeg til et bankerspill. 1 Outcome er den klart beste hesten og kommer fra to strake V75-seire. Galopperte direkte fra start sist han gjestet Klosterskogen fjerde sist, men har sett stabil og fin ut i sine to seiersløp. Litt galopprisiko er det nok, men motstandsmessig har hesten et gaveløp. Jeg trenger to bankere i kveld og 1 Outcome blir min andre V65-banker.

Vidåpen innledning

Voltestart, kaldblodshester i grunnlag under 39 000 kr er den krevende starten på kveldens V65-omgang på Klosterskogen. Jeg markerer for åtte hester på de fleste forslagene, uten at trenger å være nok. 11 Helmin Faks blir min knepne favoritt. Vallaken står med to strake seire, men i kveld har han 20 meter tillegg på hester han har stått likt med i seiersløpene. Har imidlertid vist vinnerskalle, og de trekker opp i slike løp.

Poengjakt med mange vinnerkandidater

Lettløst er det helle ikke i V65-4/V5-1. Det er en såkalt poengjakt og løpet er stengt for hester med mer enn 700 poeng. På 20 meter tillegg kommer høykapable og fartsfylte 11 Bokli Stjernen tilbake i løpsbanen etter nesten fem måneders fravær. Er feltets klart beste på kapasitet og er den Kristine Kvasnes-trente vallaken på humør, kan han blåse rundt et slikt felt. Men bak ham er det åpent, jeg tar med sju hester på det største V65-forslaget.

Blir ofte undervurdert

Variabel klasse på hestene i V65-5/V5-2/DD-1 der 6 Tiffany Yellow nok blir favorittspilt når vi nærmer oss spillestopp. Hamre-hoppa holder bra form, men skal ikke gjøre altfor mye selv i løpene og sjettespor bak bilen er sjanseartet. Jeg setter 4 New Talisman først. Denne har holdt solid form i lang tid og avsluttet fint til femte sist, mot klart bedre motstand enn han møter i kveld. Årets fjerde seier er inne rekkevidde fra et bra startspor.

Dårlig rad - men blir DD-banker i kveld

Fryktelig mye formløse hester er på farten i V65-6/V5-3/DD-1 som er et kaldblodsløp over tre distanser. Også dette løpet er stengt på 700 startpoeng. Spennende til på strek står 4 Komnes Anna som i kveld får Asbjørn Tengsareid opp i sulkyen. Hoppa er mye bedre enn raden og kan komme seg tidlig foran i kveld. I en vanvittig spennende DD-omgang, velger jeg å lansere 4 Komnes Anna som min DD-banker i kveld.



Men det er ikke mange sjanseløse hester i løpet. På de to største V65-forslagene velger jeg å betale for åtte hester.