To herlige bankere i jakten på V64-kronene

To bankere som vi tror hardt på! Flere frekke objekter som du vil like infoen på! Du blir vel med på moroa fra Sverige i kveld?

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september - tok du rygg?

Undertegnede serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-bongen til Kr.480 betalte ut meget solide Kr.7 951, mens V5-bongen til Kr.980 betalte ut Kr.8 301,-. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



Umåker byr på en herlig V64-omgang i kveld, og vi klemmer til med to bankere i jakten på V64-kronene. 11 Våler Nikolai (V64-1) imponerer bare mer og mer, og vi tror bestemt at den skyller rundt en billig gjeng. 15 Prins C.K. (V64-3) blir stadig finere i regi Persson, den er kuskeplusset med Mats Djuse, og vi ser ikke helt hvem som skal stoppe den i kveld. De øvrige løpene plukker vi med en god del hester, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 11 Våler Nikolai – Er i en helt egen klasse når det gjelder kapasitet, og blir det bare ikke feil på veien så skal den runde en overkommelig gjeng som dette. Var utrolig god når den avviste kanonen Månlykke A.M. sist, og formen er helt på topp til denne flotte «kaldingen». Tredje sist viste den 20/1200m etter galopp, og har fart som kan ta den opp i eliten. Bakspor på sprint er ikke optimalt, men vi føler uansett at denne er såpass god at den likevel ikke lar seg stoppe. ALL IN!

V64-2 : 7 Leave Your Sox On – Hadde egentlig ikke imponert veldig før løpet sist, men da var den virkelig knallgod, og imponerte stort. Vi vil gjerne se den prestere slik en gang til før vi går hardt til på den, og nøyer oss med å sette den først på ranken. 6 Börge Kosing – Gikk helpigg i mål etter startgalopp nest sist, mens den fullførte bunnsolid sist. Har vinnerform i kroppen, og må tas på alvor.

V64-3 : 15 Prins C.K. – Er det en mye bedre stil på nå enn når den gjorde sine første løp for Persson, og selv om den ikke er 100% så liker vi utviklingen på den nå. Avgjorde sikkert fra dødens nest sist, mens den vant enkelt sist etter en avslutning i 23-fart. Kommer her ut i billige omgivelser, den er kuskeplusset med Mats Djuse, og henger den bare sammen i aksjonen sin, ja, da taper den ikke et løp som dette.

V64-4 : 11 M.T. Montpelier – Var behandlet før løpet sist, fungerte fint, men tråkket altså ned i et hull i banen når den kom fykende mot oppløpet. Feilet da fra seg en plass helt der foran, og varslet altså form. På ren kapasitet duger den svært godt i et løp som dette, og feilfritt er den på foto. Må med på alt!

V64-5 : 10 Kavata – Har fått to løp i kroppen etter en liten pause, og formen er ordentlig bra. Havnet i dårlige rygger sist, men spurtet strålende når den fikk luker på oppløpet, og kom til mål med krefter igjen på en meget god tid. Er ikke en hest som rader opp, men inntrykket var såpass bra sist at den må passes her. 8 Brenne Bitti – Blir hardt betrodd, og vant altså sist uten å fungere optimalt. Kommer ut skoløs i kveld, men feilet sist den gikk med en slik balanse. Favoritten skal med, men er kun en outsider for oss.

V64-6 : 11 Mr. Golden Quick – Var svak etter pause sist, men kom da ut på en upassende bane. Har nå fått det løpet i kroppen, og i kveld blir banen bedre. Fant superform på samme tid i fjor, og man skal være litt forsiktig med å «sage» den her. Distansen er intet problem, og får den bare gå med i rygger så er den nesten alltid giftig på speed. Prøves som et helfrekt objekt i en flott finale.