To V65-bankere i en utfordrende omgang

To bankere! Flere spennende objekter! Vi jakter en solid ukeslutt! Du tar vel rygg?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Det ser ikke spesielt enkelt ut på Biri i kveld, og dette burde betale ut meget solid. Vi spiller med to bankere på de flate bongene, og garderer de fire øvrige løpene BREDT. 5 Djarpur Dry (V65-2) og 10 Fox Dragon (V65-6) står alene, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Cosmic Carpenter – Var positiv etter pause sist, og fullførte da bra etter å ha blitt litt hindret underveis. Vi hadde da 15,6 s 300m på den sølete banen. Er normalt betydelig forbedret til denne starten, den står i et bra spor bak bilen, og vi plasserer den knepent foran 5 Carmen Division.

V65-2 : 5 Djarpur Dry – Er helt overlegen her om den bare skikker seg. Kommer ut etter et lengre avbrekk, men rapportene går i dur, og man har tro på den direkte. Er den helt overlegent beste hesten, og også vi må bare tro MYE på denne.

V65-3 : 12 H.G. Odne – Her er det veldig jevnt, og vi spekulerer mot storfavoritten som har vist seg å være ustabil. Vår ide er bedre enn raden, og den avsluttet meget sterkt sist. Vi hadde 27,0 s 1000m på klokken, og det var krefter igjen på det. MÅ MED PÅ ALT!

V65-4 : 6 Elite Odin – Har kun gjort tre løp, og den utvikler seg ordentlig fint. Feilet tidlig sist, og den tapte MYE. Kom ekstremt bra tilbake, og på vår klokke stod det 30,5/2000m. Åpnet da første 500m på sluttrunden i 27-fart. Skulle Cato komme seg foran her så skal det en god hest til for å plukke den ned. SE OPP!

V65-5 : 7 Aner Ikke – Er på riktig vei, og den fullførte fint innvendig sist. Står spennende til på strek nå, motstanden er ikke veldig hard, og dette kan opplagt gå veien om det bare klaffer litt. Vår ide i et ellers småskummelt oppgjør hvor «håpløse» 4 Bokli Stjernen blir hardt betrodd.

V65-6 : 10 Fox Dragon – Går vi til på som kveldens BESTE banker. Den knep seieren etter en VOLDSOM avslutning nest sist, mens den sist leverte en råsterk sluttrunde. Da ble det dog feil med at en hest ruste unna i tet, og 8 Laylock Classic som fikk smygløpet vant da enkelt. I kveld blir det normalt kjørt på en annen måte, og da tror vi ingen greier å svare Fox Dragon til slutt. ALL IN!