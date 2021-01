To V65-bankere i fredagens lunsj i Boden

Vi trår til med to V65-bankere i fredagens V65-lunsj i Boden.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En fantastisk travhelg er i emning og lørdag er det for første gang Gulljackpot i V75 når Bjerke travbane byr opp til V75-fest. Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj fra Boden, mens Sørlandets travpark byr på jackpot og 158 829 kr ekstra i sekserpotten i sin V65-omgang fredag kveld. I Sverige er det Romme som er vertskap for V64-løpene fredag kveld. Her er det stor jackpot og hele 1 315 251 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om fredagens V65-lunsj i Boden. Rolf Lerum har en velfortjent frihelg og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. De spiller med to bankere i dagens V65-lunsj, begge med kvinnelige kusker.

Olofssons stortalent forblir ubeseiret

Hanna Olofsson er den dominerende travtreneren i Boden og i V65-4/V4-2 blir hun stor favoritt med treårige 11 The Oak L.A. som allerede har rukket å gjøre to starter i år. Det har endt med to flotte seire og motstanden skremmer ikke i dag. Bakspor betyr neppe allverden i et løp med stort skille på hestene. 11 The Oak L.A. blir vår ene V65-banker og bankerspilles også i V4-spillet.



Olofsson trener også den andre V65-bankeren

Hanna Olofsson velger selv å kuske 10 Bag In Box i V65-5, men er samtidig helt klar på at 4 Gladys Knight har en mye større vinnersjanse. Dyktige Jenny Engfors får sjansen i dag og hesten har vist kanonform på slutten. Vant sprettlett fra tet sist og har en svært overkommelig oppgave foran seg også i dag. 4 Gladys Knight blir vår andre V65-banker og bankerspilles også i DD-spillet.



Storfavoritten synes i V65-3

John Östman er ikke den som rader opp seire, ei heller gjør storfavoritten 6 Laxfaks det. 13-åringen vant ingen løp i 2019, men blir likevel stor favoritt i V65-3. 11 Rote Lin og Hanna Olofsson er vår favoritt i et løp med svært mange formløse hester på farten.