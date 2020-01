Boden er vertskap for søndagens V75-omgang i Sverige. Nettavisen byr på to bankere i en flott omgang.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er en hektisk søndag vi har foran oss i hestesporten. For tredje søndag på rad så innledes søndagen med V64 fra Bro Park. Søndag ettermiddag er det så klart for en meget interessant V75-omgang i Boden. Og til sist søndag kveld er det internasjonal V65 fra Sørlandets travpark.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V75-løpene i Boden. Rolf Lerum er på en velfortjent weekendtur og derfor er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. De spiller med to bankere i omgangen, den første kommer ut i V75-4.

Flotte forutsetninger

Det handler om 3 Soleil D'Inverne og Robert Dunder. Det er en fireåring med flott kapasitet som også står bedre enn til sine verste konkurrenter. Galopperte seg bort sist, men var mektig i seiersløpet nest sist i Boden. Feilfritt skal det være toppsjanse søndag og 3 Soleil D'Inverne blir den ene av våre to V75-bankere i Boden søndag.

Hanna med andre bankeren

Boden-trener Hanna Olofsson har en flott vallak i seks år gamle 3 Mr Sånna. Hesten står med tre seire på de fire siste startene og den trives på isen i Boden. Står i tillegg perfekt til i tredjespor bak bilen og her lukter det tet og slutt. 3 Mr Sånna blir vår hovedbanker i omgangen og bankerspilles naturligvis også i DD-spillet.



Strekluring i V75-2

13 Guli Tor blir ganske klar favoritt i V75-2 som er et sprintløp for kaldblodshester. Persson-traveren står dog på 20 meter tillegg og det er sprint. Høykapable 3 Vårvind er en klar utfordrer fra strek. Det er stor fart i den ni år gamle hoppa og kommer hun seg til tet og holder seg unna galoppen, kan hun lede hele veien. Et stort obs på 3 Vårvind i V75-2.