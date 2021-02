Tom Erik Solberg kan få en kanonkveld på Klosterskogen

Tom Erik Solberg sitter opp bak tre av våre favoritter i kveldens internasjonale V65-omgang på Klosterskogen.

Det er en herlig travsøndag vi har foran oss der vi skal innom både Danmark, Sverige og Norge i løpet av dagen. Søndagens største spillemessige høydepunkt er uten tvil søndagens V75-omgang i Halmstad. Her er det dobbel jackpot og 4 630 722 SEK som fordeles ekstra i premiepotten. Søndagen innledes med V4-lunsj fra Danmark og Skive travbane, mens det søndag kveld venter internasjonal V65-omgang på Klosterskogen.

Og det er nettopp Klosterskogen det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det blir garantert flott omsetning i kveldens internasjonale V65-omgang som har spillestopp kl 18.15. Jeg finner min banker i den siste avdelingen.

Jakter sin fjerde strake seier

Det handler om 9 Fresh Pepper og Tom Erik Solberg. Hoppa til Torbjørn Moen var knakenge god V75-vinnet på Forus i sin siste start, og i de slagnes rekker var elitehoppa Madelen L.T.C. Det var hoppas tredje strake seier og bortsett fra 5 Beat'Em All, er det ikke rare motstanden i kveld. Tom Erik Solberg og 9 Fresh Pepper blir min V65-banker på Klosterskogen i kveld og bankerspilles også i både DD og V5-spillet.



Mjølnerød reiser ikke forgjeves

Det er ikke veldig ofte at Momarken-trener Jan Roar Mjølnerød tar turen til Skien og Klosterskogen. Men det gjør haldenseren i kveld med stallhesten 1 S.K's Ariel. Vallaken har hevet seg mye i regi Mjølnerød og kommer senest fra to strake seire i Sverige. Møter blant annet kapable 9 Glans Tider i V65-1 i kveld, men skal stå først på ranken.

Herman har vinneren i V65-2?

Jeg var lenge inne på å lansere 5 Luxury Brodde som min V65-banker på Klosterskogen i kveld, men valgte tilslutt å banke Fresh Pepper i V65-6. Luxury Brodde holder kanonform om dagen og lykkes Herman Tvedt å komme seg foran, tror jeg løpet er kjørt. Startsiden er imidlertid litt uviss, og derfor nøyer jeg med å sette 5 Luxury Brodd klart først på min rangering i V65-2.

Elendig klasse på V65-3

Det er ikke rare klassen på V65-3 og jeg står på tre hester på samtlige V65-forslag. 2 Mighty Star har en sjelden fin oppgave på papiret og bør ha et godt bud på seieren i dette løpet. Vant sist han startet på Klosterskogen og det skal være gode sjanser for repetisjon i kveld.

Gode sjanser for Solberg

Tom Erik Solberg kusker min V65-banker Fresh Pepper i kveld, og han kusker min favoritt 2 Mighty Star i V65-3. Også i V65-4/V5-1 setter jeg Solberg først, her med formsterke 9 Monster Merete. Gjør sin tredje start på Klosterskogen i løpet av februar, de to foregående løpene har begge endte med andreplass til tross for at hoppa har vært innom galoppen underveis. Møter klart overkommelig motstand i V65-4/V5-1 i kveld og Monster Merete er mitt klare førstevalg.

Skal det endelig lykkes for Bjørn Bork?

Det er ingen tvil om at Gøran Antonsens 10 Bjørn Bork burde hatt mer på konto enn 341 464 kr. Men Slogum Bjørn-sønnen har galoppert bort mye penger. Står med fire seire i karrieren, tre av dem er tatt i Sverige. Gjør karrieren andre start på Klosterskogen i kveld. Ble tredje i et sterkt V75-løp i november i fjor (Mellem Tyr vant det løpet) og på kapasitet tror jeg Gøran Antonsen sitter opp bak den beste hesten i V65-6 i kveld. Feilfritt er det snakk om god vinnersjanse og en klar utfordrer til favoritten 9 Birk Faks.