Topp V64-omgang med solid banker fra Norge

Bankeren leker seg til en ny seier! Toppobjekt lar seg ikke stoppe? Vi jakter V64-suksess i en knallfin omgang denne kvelden. Du blir vel med på moroa?

Nesten supertreff på Lerums V64-systemer 5. oktober

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Mantorp, og V64-systemene (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400) var ikke langt unna de helt store kronene. Supersmellen Shutupandscratchme (6%) var en singel utgang for oss, og meget solid info ble gitt. Utgang hadde vi også på Smokey Herman (10%). Dessverre røk systemene i V64-5 hvor vi dekket tre hester, og dermed ble det kun en ganske solid TRØST. Utbetalingene på systemene ble 24 389 per stk.

Følgende info ble servert på toppobjektene:

V64-3 : 7 Shutupandscratchme – Debuterte for Stefan P. Petterson sist, og vi likte det vi fikk se. Havnet på vingel fra start, og ble etter hvert bakket ned i køen. Gikk en sterk sluttrunde, og vi hadde 11,4 s 800m via femtesporet mot oppløpet. Har vunnet på distansen tidligere, den er kuskeplusset, og den er god nok å skrelle i et løp som dette. PASSES!

V64-4 : 6 Smokey Herman – Fullførte bra etter et upassende opplegg nest sist, mens den sist feilet som slått i den siste svingen. Nå blir det på med sko på alle fire, men det er en balanse den trives med, og sist seier kom faktisk med sko på alle fire (21.01.2020). Har en passende oppgave foran seg i kveld, og skulle Ulf Ohlsson greie å komme seg foran med denne, ja, da skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

Det ser vel ikke veldig VRIENT ut denne kvelden, og vi håper å kunne løse V64-rebusen på en bra måte. 13 Åsrud Vilja (V64-3) er kveldens i særklasse beste banker, og den taper ikke dette om alt går riktig for seg. Er rett og slett klink overlegen en slik motstand. 8 Elegant Ima (V64-1) blir hardt betrodd, men her skal man kjøre passivt, og da velger vi å spekulere. Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 8 Elegant Ima – Ble «tømt» i et forsøk til Kriteriet sist, og har ikke det påvirket negativt så har den naturligvis en solid sjanse i innledningsløpet. Magnus Teien Gundersen uttaler på forhånd at han skal kjøre den bakfra, og at det viktigste er at den skal gå med full fart over mål. Det er også hovedgrunnen til at den ikke står alene hos oss, for så dårlige hester er det nemlig ikke med her. 5 Bacon Kronos (denne ble strøket fredag) – Leverte et solid oppløp i Kriteriet sist, og kom til mål med krefter igjen. Utvikler seg fint, og er alt annet enn ueffen om man velger et veldig defensivt opplegg med favoritten.

V64-2 : 4 Inti Boko – Vinner dette løpet om den traver feilfritt, men den er altså alt annet enn travsikker, og det er derfor ikke snakk om noen banker. Var god i nederlaget både nest sist, og tredje sist, mens det ble galopp sist. Vår tipsener i et ganske så fint løp.

V64-3 : 13 Åsrud Vilja – Hadde et straffespark sist, og det ble veldig enkelt. Vant med masse krefter igjen. Har et nytt straffespark i kveld, og nå er den også kuskeplusset med Kihlström som har et fantastisk bra tak på denne. Taper ikke om alt går riktig for seg, og vi kan ikke spekulere.

V64-4 : 5 Bone Hard Flash – Kommer ut etter pause, men er formen bare sånn noenlunde så må dette dreie seg om en bra sjanse. Nest sist viste den 09,3 s 800m, og var fakta kun en lengde bak en såpass god hest som Champ Lane. Møter ingen i nærheten av et slikt kaliber her. Kusken er dessuten rutinert, og greier seg fint i sammenhenger som dette. SPILLES!

V64-5 : 11 Ivan B.R. – Er bedre enn raden, og kom til mål med litt krefter igjen sist. Da kom lukene for sent. Står perfekt inne i dette løpet grunnlagsmessig, og blir det bare litt tempo så burde den dukke opp helt der fremme. Vår ide i et løp hvor det er et visst skille på hestene.

V64-6 : 1 Hilltop Hawk – Er en 3-åring som kun har gjort fem løp, og utvikler seg fint. Spurtet bra nedover oppløpet sist, og kom til mål med krefter igjen på en OK tid. Kommer ut skoløs bak for første gang i karrieren, og skulle det løfte den ytterligere så blir denne ikke enkel å plukke ned fra tet. Går 15,0, og da taper vel den ikke dette?