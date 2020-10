Topplunsj fra Årjäng

Spennende omgang hvor det kan skrelle til i flere av løpene! Vi har jobbet frem flere frekke objekter som du vil like infoen på! V4-suksess i vente?

Leirvåg med supertips på Leangen 19. oktober - Kr.924 ble til Kr.31 895!

Kurt Leirvåg var virkelig på hugget fra sin store favorittbane Leangen mandag, og det ble en solid opptur for flere av dem som tok rygg i V5-spillet. Krokstad Almira innfridde som dagens beste banker, mens steindype K.L.M. L'american (1,0%) ikke var glemt. Leirvågs største V5-bong (Kr.924) satt som et skudd, og betalte ut STORFINE Kr.31 895,-.



Lerum med solide vurderinger på Jägersro 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

Årjäng står for tirsdagens lunsjomgang, og dette er en fin omgang med en god del snadder. Værprognosene er dårlige, og det vil trolig bli svært krevende forhold. Ingen skal derfor bli overrasket om det kommer en skrell eller to, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 5 Monfalcone – Har virkelig tent til i ny regi, og sist fikk vi inn den som en godbit. Har kun gjort fine løp for sin nye trener, og vi har latt oss imponere. Møter her en relativt formløs gjeng, og den er opplagt spennende å prøve mot storfavoritten, 6 Giant Shadow.



V4-2 : 4 Zoreen – Har gjort bra løp mot de beste i årgangen, og går ned MANGE klasser når det gjelder motstand i dette lunsjløpet. Debuterer for Mikael J. Andersson, og det skal bli spennende å se den for sin nye trener. Skal gå med sko på alle fire, men det er en balanse den har gjort gode løp på før, og det skal ikke være noe problem. Vinner dette om den leverer på topp, og den er spillbar!

V4-3 : 9 Tjomsensin – Er under en rivende utvikling, og har fakta vært knallgod på slutten. Gikk et helsvett løp etter grov galopp nest sist, og la da inn en sluttrunde i 25-fart. Sist fullførte den meget fint i et løp hvor knallgode Åsrud Vilja vant. Får bare Paw Mahony til styringen her så har denne en solid sjanse, og den må med på alt av seriøse bonger.

V4-4 : 2 Fly Even Higher – Er stadig bedre enn raden, og trenger ikke å være borte i finalen om det bare skulle klaffe litt på veien. Ble ikke kjørt med før på oppløpet sist, men da avsluttet den også klart bra ute ved gjerdet. Står i et nydelig spor nå, motstanden er den riktige, og den plukkes med på alt.