Topplunsj fra Bergsåker

Robert Bergh er en aktuell mann i V4-lunsjen på Bergsåker denne tirsdagen. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

En ny strålende travdag ligger foran oss dere! Det hele begynner med en gnistrende flott V4-lusnj fra Bergsåker. Her drar vi altså frem flere fine objekter, som det skal være muligheter til å tjene lunsjpenger på. Før kvelden kan man og spille 5+ til Vincennes. Løpet begynner her 13:45. I kveld er det Forus som står for V65-menyen. Fine hester skal på farten, og det virker ikke spesielt lettlest på forhånd. Meget spennende! I Sverige er det Solvalla som står for underholdningen og her er det jackpot. Hele 966 934 ekstra kroner ligger i sekserpotten. Her må man inn med bonger før 19:30. Bare å glede seg til dette!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Lerum tømte V5-lukene i Bergen 24. januar! Hvor mange femmere fikk du?

Det ble EKSTREMT favorittpreget i V65-spillet denne torsdagen, og akkurat det var ikke mye å skrive hjem om. I V5-spillet gav det imidlertid langt bedre betalt, og der suste dessuten ALT av bonger inn! Undertegnedes MINSTE V5-bong til Kr.224 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.2 574,-. Hvor mange femmere fikk du?

Leirvåg med knallsterke V75-tips på Bjerke 23. januar!

Det ble solid klaff under V75-løpene på Bjerke onsdag. V75-forslaget med innleveringspris på Kr.945 satt som støpt og betalte tilbake flotte Kr.10 204. Leirvåg lanserte Global U. Newerknow som sin V75-banker og hadde solide vurderinger i de øvrige løpene også. Match Queen (5-valg / 6,4%) var feks rangert som andrevalg. Var du med på moroa denne kvelden?

Lunsjen fra Bergsåker er veldig fin. Det kryr av spillbare objekter som er spilt på fem-ti prosent. Vi spiller ikke med banker i dag.

Sjekk ut følgende V4-analyser:

V4-1: 8 Zeus Dipa blir stor favoritt i den første avdelingen. Greit nok det, men det blir ingen alenstrek for undertegnede. Hesten som blir trent av Robert Bergh galopperte i sine to første starter her til lands. Etter det har det blitt to seire. Han er vanskelig denne, og dagen springspor kan bli en utfordring. Jeg tror ikke kusken kan satse for fullt, og gjør han det kan det fort bli galopp. Innsatsen sist var fin fra dødens, men han vant ikke med mer enn et hestehode. Prøver i mot.

2 Skytrain skal på alt av bonger. Hesten startet senest i november, og gjorde det meget sterkt. Om kusken treffer riktig i volten, kan jeg se for meg at han er foran favoritten rundt den første svingen. Passes tidlig. 6 Splended Choice får og plass på alle boonger. Pass også litt opp for 1 True Gift. Det ble galopp sist, men innsatsen bak feltet var positiv.

V4-2: 3 Celeber er en hyggelig traver, ikke noe mer. Til tross for det vil jeg si han er mitt førstevalg i løpet. Klassen på dette løpet er nemlig g ikke nevneverdig høy. Hesten satt bom fast tredje sist. Nest sist sitter vallaken sist med 500 meter igjen, og det gikk altfor fort den siste halve runden til at han kunne være med å kjempe om seieren. Spurten og farten til hesten over mål var veldig fin. Sist ble det og litt feil, med lavt tempo underveis. Hesten hadde krefter spart ned oppløpet. I dag setter Ulf Ohlsson seg opp i stedet for Stefan Arvidson. Dette er en stor kuskeforbedring. Hesten er og flink bak bilen. Tipsener!

V4-3: 12 Bonaldo er på gang nå. Hesten viste endelig form nå sist. Han har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og jeg har ventet på en formbeskjed av denne. Bonaldo er nemlig en hest som duger langt med form. Det ble tredjespor de siste 800 metrene og i den siste svingen så Spikeld-sønnen svært fin ut. Han ble noe sliten, og var en lengde bak vinneren i mål. Normalt sett orker Bonaldo å gå på topp lenge, og jeg tror hingsten har en fin vinnersjanse her.

Jeg vil og varsle dere om at 4 Nordby Hugin endelig viste seg fra sin beste side sist. Hesten har et veldig fint toppnivå, men er usikker og kan galoppere når som helst. Formen er hvertfall veldig fin nå.

V4-4: I avslutningen skal jeg prøve et frekt lås. Det er i øyeblikket førstevalget og sjettevalget som spilles alene. 1 Quatre Star er i veldig fin form for tiden, og står svært spennende til i dette løpet. Utvendig står favoritten 2 Unique Findings. Trolig så er sistnevnte litt for rask bak bilen og henter en lengde. Det skal dog være gode muligheter for at Quatre Start sitter i rygg leder underveis. Jeg sliter med å finne hesten som skal trykke opp tempo underveis i dette løpet. Om det blir slik jeg tror, at dette er tet og lederrygg så bør det være fine muligheter for at en av de vinner. Mest spennende er 1 Quatre Star på bare fem prosent! Skulle sistnevnte holde innersporet, så vant han sprettlett fra tet fjerde sist og viste at det er en posisjon han trives i!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.