Topplunsj fra hovedstaden

En innholdsrik tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Östersund er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det også en V5-lunsj på Bjerke med start kl.13.40. Forus står for den norske V65-omgangen kl.18.55, mens Eskilstuna avrunder tirsdagen med sin V65-omgang kl.19.30.

Lerum med supertips på Jarlsberg 25. november - alt satt!

Absolutt ALT av bonger satt på Jarlsberg, og tipsene var meget sterke. Aida Boyinnfridde som dagens beste banker, mens Cash Coverter (5-valg)/Tripsson Ø.K. (2-valg) ble begge ranket først, og topp info ble gitt. Nettavisens MINSTE V65-bong på Kr.240 satt som støpt, og betalte ut meget fine Kr.4 089,-. Den minste V5-bongen på Kr.180 betalte ut Kr.523,-. Følgende info ble servert på Cash Converter:

V65-5 : 5 Cash Converter – Har et nydelig løp foran seg denne søndagen, og vi liker også skarpt at den er kuskeplusset med Tengsareid. Cash Converter har blitt matchet mot vel så gode hester som dette, og den har radet opp med bra prestasjoner på slutten. Tredje sist føk den til tet i V75’en, slapp, og var GOD tredje mot tøff motstand. Den var ikke veldig langt bak gode hester nest sist, mens den fullførte klart bra sist. Klaffer det bare litt bedre nå så har denne form til å skrelle. OBS!

Siste info suksess på Bjerke 21. november - Kr.3 380 ble til Kr.102 934!

Petter Kristiansen kom dessverre ikke i mål på sine spilleforslag på Nettavisen, men på Eksperten ble det stjernetreff for to av hans andelslag "SisteSuperV76MedPetter". De hadde begge med innleveringspris på Kr.3 380 (fire andeler a Kr.850), og kupongene inneholdt sju rette + 22 seksere. Disse betalte ut formidable Kr.102 934 hver seg.

Sjekk ut følgende V5-analyser på Bjerke..

V5-3: 8 Tusse Storm blir dagens beste banker. Vi må ha en banker, og dette er på ingen måte et sikkert kort. Pål Sem sin traver er uansett meget god på ren kapasitet, og dagens løp er svært billig. Vallaken var ikke på topp sist, men rapportene fra Sem er at hesten ser veldig fin ut i trening. Han var svært god da han vant enkelt i Drammen tredje sist. Nest sist på Bjerke sitter han litt fast over mål. Det fins kun en hest som holder nivået til Tusse Storm i dette løpet, og det er 3 Linnstjernen. Denne var svært svak sist, og har ingen form. Jeg håper Tusse Storm viser seg fra en bedre side enn sist, for da er dette en vinner i dette løpet.

V5-1: Et åpent innledningsløp venter oss. Og det krever garderinger. Min favoritt i løpet blir 1 Sycamore Broline, men denne er på ingen måte travsikker. Det har blitt galopp i de to siste løpene, men hesten har sett veldig fin ut etterpå. Nest sist, på dagens bane, ble det galopp bak bilen. Kusken kjørte ikke all verden etterpå, men gled over mål som fjerdehest et stykke bak vinneren. Nå sist var han enda bedre i Sverige. Det ble da grov startgalopp, men opphentingen var meget fin til fjerdeplassen. Hesten hadde ikke tapt feilfritt. Uten galopp, så tror jeg han vinner dagens løp.

V5-2: 6 Farmens Løvgull er spennende i denne andre avdelingen. Denne har kun gått to løp, og har sett fin ut i begge startene. Nå sist vinner han med mange lengder, og går med veldig fin fart i mål. Jeg likte inntrykket godt på Særpefanten-sønnen. Han bør kunne trave ned mot 32-tallet her, med tanke på inntrykket sist i Sverige. Det er Eirik Høitomt som kusker, og det er et stort pluss. Farmens Løvgull møter ikke veldig tøff motstand i dag, og blir min favoritt.

V5-4: I V5-spillet kommer vi til å gardere fjerde avdelingen, for det er et løp der det kan smelle. På DD-spillet spiller vi ikke mange hester, vi spiller en. Hesten det er snakk om er 4 Magic In Mind. Denne hesten har stor kapasitet, men har slitt med å få det ut den siste tiden. Tredje sist på Biri spurter hesten bra, men de to siste gangene har det blitt galopp. I dag er det Eirik Høitomt som kusker, og det liker vi veldig godt. Dette kan være forskjellen, og mener hesten er mer enn god nok til å vinne dette om det blir riktig underveis.

V5-5: Jeg var en stund inne på å bankerspille 5 Avenue Boulevard, men jeg er usikker. For det første, så står det to raske hester innvendig på startsiden. Det er på ingen måte sikkert at hesten tar seg til tet sist. Ja, hesten gjorde et greit løp sist, men det var ingen stor fremgang, syns jeg. Hun hang med i ryggen til Amarone Classic, men måtte slippe sistnevnte med flere lengder ned oppløpet. Hesten er på vei mot formen, men ikke i nærheten av der hun var da hun vant V75 på Sørlandet i sommer fra dødens. Spilles ikke banker.

Både 3 Garfieldz Prinze og 4 Intrepid Ibex er tidlig aktuelle. Sistnevnte er kanskje, på ren kapasitet, feltets beste. Han var meget god femte sist på Sørlandet.