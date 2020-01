Topplunsj med godbiter på menyen

Bankerfritt! Flere svært spennende objekter! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V4-vurderinger i jakten på tusenlappene?

En SÆRDELES spennende dag er i vente for vi som elsker å spille på hester. Moroa starter som vanlig klokken 12.20 hvor det blir lunsj fra Gävle. Om kvelden braker det løs med INTERNASJONAL V65-JACKPOT på Forus klokken 18.55, og her ligger det over 440 000 ekstra i sekserpotten. Klokken 19.30 venter det så en GEDIGEN DOBBEL V64-JACKPOT på Axevalla, og her ligger det 1,8 millioner ekstra i sekserpotten.



Gävle står for dagens V4-lunsj, og dette er en omgang som vi virkelig liker. Hete objekter er jobbet frem, og favorittene føler vi er i trøbbel. Gå ikke glipp av følgende godbiter:



V4-1 : 6 Bottnas Gouverneur – Så mektig ut når den bare dundret på i dødens sist, men så fikk den det litt på oppløpet, og ble speedet ned. Inntrykket var dog bra etter pause, og vi likte den. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og er spillbar mot en overkommelig gjeng. En virkelig dypvannsfisk kan 1 Mogas Casandra være. Gikk flere fine løp før pausen, og fjerde sist satt den for eksempel bom fast med alt igjen på 16,8/2140ma. Tredje sist gikk den 13,7 s 800m, og hadde krefter igjen i kulissene. Var også positiv nest sist, mens den ikke var som best i sitt siste løp før pausen hvor den slo over i passgang. Tilbake i «normal» form = da kan denne storskrelle!

V4-2 : 1 Nygårds Josefin – Var bra når den vant nest sist (28,5 s 1000m), mens den sist falt tilbake til gamle galoppsynder. Er ikke helt enkel, men har nå smellfine betingelser foran seg, og feilfritt skal sjansene være store. 2 Alf Ann – Var kanskje ikke helt som best sist, mens den varslet vinnerform i løpene før det. Er i det hele tatt bedre enn raden, og kan ikke få en bedre oppgave enn dette. Plukkes tidlig med på gardering.

V4-3 : 6 Journey – Mistet travet på en elendig bane sist, og vi regner med at det var banen den ikke likte siden den kommer ut igjen her. Tredje sist solgte den seg svært dyrt mot en såpass god hest som Linda’s Girl, og ble kun plukket ned på streken da. Tilbake på sitt beste så duger den, og fra dette sporet kan det fort bli tet. Er en spennende skrell i et ellers ganske jevnt løp. 8 Puketorps Julius – Spurtet knallbra sist, den holder toppform, og er dessuten kuskeplusset med Magnus Djuse. Skal naturligvis med på alt.

V4-4 : 5 Idreamicanfly – Er i en veldig bra form, og den er spillbar i finalen. Har vært ganske tøft matchet på slutten, og kan ikke få en spesielt bedre oppgave enn dette med tanke på motstand. Gikk fullt godkjent sist, og formen skal være veldig bra. Sporet takler den normalt, og nå kommer vel det en seier igjen? SPILLES!