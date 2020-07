Topplunsj med godbiter på menyen

Hoppeduell i finalen! To mulige supersjokk utfordrer favorittene! En fantastisk flott lunsjomgang blir servert fra Sverige, og her skal vi i lukene! Du tar vel rygg?

Lerum sitt toppobjekt lekte seg i V64-finalen 6. juli - tok du rygg på 4-valget Xanthis Brazil?



V64-6 : 6 Xanthis Brazil – Er svært grunnkapabel, og leverte et bunnsolid comeback sist. Satt da sist, det ble ikke kjørt i front, men via en råsterk sisterunde rakk den frem til tredje. Vi hadde 12,8 s 1000m på klokken uten at den ble kjørt i kjelleren. Er normalt mye forbedret med det løpet i kroppen, og klaffer det bare litt bedre underveis så skal denne duge svært godt. Klar ide i et løp hvor det skiller litt på de beste målt opp mot de nest beste.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utebetalingen landet på solide 55 130 kr.

Vi er kommet godt i gang med en ny SVÆRT SPENNENDE uke, og det store høydepunktet denne uken skjer på lørdag hvor det altså er GIGANTISK V75-JACKPOT med 31 millioner ekstra i sjuerpotten! Jobben mot denne omgangen er allerede begynt, og undertegnede har også lagt ut litt dyrere lag enn normalt på Eksperten. Første mann til møllen...

Når det gjelder Vaggeryd sin lunsjomgang så er det bra kvalitet på løpene, og ikke helt lettløst. Vi låser finalen på kun to hester, og kan by på følgende:

V4-1 : 10 J. J. – Ble det feil for sist, mens den gikk solid i kulissene etter en kort galopp nest sist. Er nok noe bedre enn raden, og grunnlagsmessig er det vrient å få en spesielt mye finere oppgave enn dette. Med tempo så skal J.J. være HET i et løp som dette, og vi setter den frekt først.

V4-2 : 9 Googal – Er fakta ikke så verst, og den har gjort flere fine løp mot vel så tøff motstand som dette tidligere. Kommer nå ut etter en liten pause, den dukker opp i et ganske billig løp, og plasseres småfrekt først. Velger man å fiske på dypet så skal 4 After Eight med. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og spurtet voldsomt i kulissene sist. Har superform i kroppen, den er kjapp fra start, og har riktige betingelser foran seg. Plukkes med på alt som en mulig storskrell.

V4-3 : 6 Walther På G. – Har vunnet 6 av 12 løp de siste to årene, og den blir HARDT betrodd direkte etter pause. Vær dog litt OBS på at den kommer ut fra en stall som sliter med formen sin, og det er derfor ikke snakk om en banker. Skrellen i løpet kan 4 Commendatore være. Dette er ingen dum hest, og dessuten bedre enn raden. Ble bortkjørt sist, men spurtet ordentlig bra når lukene kom. Er VASS når den får ryggløpet sitt, og trenger altså ikke å være borte om favoritten ikke er på topp etter oppholdet.

V4-4 : 12 Wild Love – Har vært veldig hardt matchet på slutten, og går ned noen klasser når det gjelder motstand i dette lunsjløpet. Spurtet svært bra sist, og da viste klokken 07,6 s 800m i et løp som Double Exposure vant. Glemt er heller ikke avslutningen den viste i V75-løpet fjerde sist hvor den altså gikk 05,7 s 200m til seier. Blåser ned alt i finalen? 6 Carna Sensei – Er en annen knallgod hoppe som skal bli spennende å følge etter at den har fått en blåser i kroppen. Fullførte da klart bra etter et upassende opplegg. Er normalt mye forbedret til denne oppgaven, og på ren kapasitet er den såpass god at den kan utfordre Wild Love. Motbudet.