Topplunsj med godbiter på menyen

Ukestart med en knallfin lunsjomgang! Vi byr blant annet på et supersjokk som blir kraftig kuskeplusset...

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





Mantorp byr på en KNALLFIN V4-OMGANG, og det er meget bra kvalitet på løpene i denne omgangen. Nøkkeløpet for oss er V4-2, og der spiller vi frekt! Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 3 Keystone Bullseye – Småskummelt innledningsløp om da ikke favoritten bare vinner. Var dog ikke helt optimal i debuten for Goop sist, og galoppen ca 800m fra mål kom veldig umotivert. Var dessuten litt skjev. Nå endrer man balansen, og slår dette heldig ut kan det dreie seg om tet og slutt. Vi vil dog se litt mer stabile takter før vi kan gå ALL IN!

V4-2 : 9 Balanced Rudder – Er en hest vi holder HØYT i grunnlaget, men har altså blitt kjørt av veldig svake kusker, og derfor sjeldent fått vise hvor bra den egentlig er. Sist ble den tatt bort tidlig i sluttrunden, men så OK ut i kulissene med krefter igjen. Nest sist spurtet den bra, og kom til mål med krefter igjen. Dette er normalt en skikkelig TØFFING, og endelig blir den kuskeplusset. Kim Eriksson vil passe perfekt på denne, og her må man være på vakt. SKAL MED PÅ ALT!

V4-3 : 4 O’man Flax – Var ikke på topp sist, mens den nest sist var finere enn noen gang. Kommer her ut etter en liten pause, og er den tilbake der den var nest sist, ja, da kan fort dette dreie seg om tidlig tet og slutt. SPILLES!

V4-4 : 7 Balsamine Font – Holder vi skyhøyt på ren kapasitet, og den viste sist hvor bra den kan være. Viste da 05,7 s 600m, og vant på et imponerende sett. Taper ikke dette feilfritt, og det er snakk om en soleklar tipsener. 5 Hector Sisu – Er langt mer stabil, og også denne er knallgod. Må med om løpet garderes!