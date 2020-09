Topplunsj med godbiter på menyen

Vi spiller bankerfritt! Flere HETE objekter som du vil like infoen på! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Dannero står for dagens lunsjomgang, og dette er en omgang vi virkelig liker. Vi låser V4-3 på kun to hester, og garderer opp de tre øvrige løpene i jakten på skrellen. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 12 Tangen Töff – Var kun et 3-valg når vi la ut våre tips, og det mener vi er feil. Dette burde nemlig vært et klart førstevalg. Var bunnsolid etter pause sist, er normalt forbedret med det løpet i kroppen, og fra springsporet kan den komme fykende direkte. Har en stor sjanse om alt går riktig for seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro en hel del på Tangen Töff.

V4-2 : 9 Santos AS – Var ute på en elendig bane sist, kom via sporene, og dundret på utvendig leder. Feilet fra seg en trippelplass mot oppløpet, og var god etter et veldig upassende opplegg. Her er det billig i mot, og får kusken til styringen, ja, da burde den dukke opp helt der fremme.

V4-3 : 5 Mr Avici – Fullførte fint i comebacket sist, og varslet egentlig litt form direkte. Er en grunnkapabel traver som normalt er betydelig forbedret med den blåseren i kroppen. Her er det ikke veldig hardt i mot, og vi tror på en bra sjanse. A-GRUPPEN dobles dog opp med 6 Matter Håleryd som taktet voldsomt om når lukene kom sist, og gikk PIGG i mål.

V4-4 : 12 Xanthis Coktail – Utrolig fin finale, og her er det MANGE vinnerkandidater. Vår ide har gjort to OK løp etter pause, og er nok på vei mot formen. Vi liker at den er SOLID kuskeplusset med Magnus Djuse, og klaffer det bare litt på veien så er den god nok til å skrelle. PASSES!