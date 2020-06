Topplunsj på Jägersro

Solid kvalitet på løpene! Meget jevnt og spennende! Vi jakter lunsjcashen med småfrekke bonger! Du tar vel rygg?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Det er MEGET solid kvalitet på løpene i dagens V4-omgang til lunsj, og det er fakta sjeldent man ser såpass mye gode hester i en vanlig lunsjomgang. De klare bankerne finnes ikke i denne omgangen, og vi spiller derfor uten. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 5 Can Lane – Har det blitt mye tull og tøys for på slutten, og den har ikke fått vise hvor bra den kan være. Er egentlig en meget god hest i klassen, og mot veldig riktig motstand så er den HELAKTUELL om den bare skikker seg. Fjerde sist avsluttet den for eksempel voldsomt, viste 09,3 s 800m, og var ikke langt bak en såpass god hest som Prosperous over mål. Can Lane kan fort sitte der som en godbit nå. OBS!

V4-2 : 1 Get Ready On Tour – Hadde vi litt skrelltro på sist, men da gikk den et løp på det jevne. Gangen før satt den fast, og så riktig så fin ut. Har en smellfin oppgave foran seg i denne lunsjen, den er kjapp fra start, og tilbake på sitt beste duger den. Skal passes!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 12 Sergie Phefirst – Her er det veldig jevnt, og en relativt bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide ble strøket for et løp på Åby 27. mai pga en liten halsinfeksjon. På Jägersro sist satt den fast, og møtte da betydelig bedre hester enn dette. Christoffer Eriksson opp er spennende, distansen er den riktige, og som for lite spilt må vi bare varsle. DENNE SKAL MED PÅ ALT!

V4-4 : 10 Global Warrior – Åpen finale, og også her kan det være smart å plukke med seg en del hester. Vårt drag er i en veldig bra form, og spurtet fint til slutt sist. Gikk da en knallgod tid, og falt med flagget til topps. Blir det bare litt tempo nå så skal ikke Global Warrior bli enkel å stå i mot, og den er selvskreven på bongen. Bak vår ide er det altså veldig jevnt.