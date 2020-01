Bankerfritt og spennende i Bergen! Vi byr på superinfo rundt flere bortglemte objekter, og du vil elske den infoen du får servert! Er det kanskje duket for luketømming fra banen mellom de syv fjell?

Travtipset for dagens spennende V65-omgang får du med et abonnement på Nettavisen Pluss. Det koster kun 1 krone for 1. måned, evt 399 for 3 mnd.

Klikk her for å bli abonnent og for å lese dagens V65-tips! (Er du allerede abonnent logger du deg bare inn på samme lenke!)