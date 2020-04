Toppobjekter i lunsjen på Solvalla

Bankeren taper neppe! Flere veldig bortglemte objekter som du vil like infoen på! Vi tror på flotte kroner i dagens lunsjomgang på Solvalla! Du blir vel med på moroa?

Nesten supertreff på Lerums V75-systemer til Halmstad 13. april

Vi var dessverre ikke i nærheten på de flate bongene i denne V75-omgangen, men undertegnedes TRE SYSTEMER (4 andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200) var ikke langt borte fra veldig store kroner. Med SINGEL UTGANG på storskrellen Benjamin H.C. (5%) og banker på Disco Volante (1-valg) satt vi bra på disse systemene, men måtte tilslutt nøye oss med TO SEKSERE samt en haug med femmere. Utbetalingen på disse systemene var fra Kr.23 660 til Kr.24 346,-. Korrekt rekke betalte ut enorme 1,5 millioner!



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Vi liker disse fredagene på Solvalla, og V65-omgangen som venter i dag er av den svært spennende sorten. Vi har nemlig jobbet godt i arkivet, og funnet frem flere helt bortglemte objekter. Her er det bare å sjekke ut teksten vår NØYE. Den beste bankeren i omgangen kommer ut i V65-3, og vi garderer ikke 11 Simb Triumph. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 5 Svempa Laday – Er det soleklare objektet i et ellers ganske jevnt innledningsløp. Så smellbra etter pause sist, og ble da sittende bom fast som fulltanket. Varslet TOPPFORM etter oppholdet, og vi gav den et stort pluss i kanten. Kan fort være ytterligere forbedret til dagens oppgave, og her må man være på vakt!

V65-2 : 12 Fight For Victory – Ligger veldig i skorpen, og er skrellaktuell i billige omgivelser som dette. Den spurtet meget sterkt nest sist, mens den sist ble sittende fast med alt igjen. Er sterk, og med tempo går denne skikkelig til mål. Vi liker også skarpt at den er kuskeplusset med Magnus Djuse. Skal med på alt!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-3 : 11 Simb Triumph – Har vært helt strålende under sal, og er dagens BESTE banker. Jogget 14,1/2140ma under sal sist, og den hadde krefter igjen på det. Sporet trekker naturligvis noe ned, men slike spor er mindre kritisk i monte kontra et vanlig travløp. Vi tror bestemt at det løser seg, og at den innfrir som vår beste banker i omgangen.

V65-4 : 8 Llama Tooma – Har fått to løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og her er det storform pågang! Den fullførte helt greit etter pause nest sist, men var merkbart forbedret sist. Dundret da til tet, slapp, havnet i en dårlig rygg, men spurtet bra når det løste seg. Står ikke tilbake for noen av disse på ren kapasitet, og skulle den kanskje være ytterligere forbedret, ja, da må den være spennende. Skreller?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V65-5 : 8 Rossa Regina – Her er det veldig jevnt, og spesielt med tanke på at feltes beste hest har trukket innersporet bak bilen. Vi liker Claes Sjöström på skrellhester, og Rossa Regina er en slik. Kom ut etter pause sist, satt i dårlige rygger, men spurtet enormt bra når det først løste seg. Kom til mål med krefter igjen, og så formsterk ut. Må naturligvis ha klaff fra et dårlig spor, men løser det seg bare litt på veien så kan dette gå veien. Vår knepne favoritt.

V65-6 : 3 Niklas M.J. – Er svært spennende i finalen, og den må bare prøves. Den dundret til tet tredje sist, slapp, og spurtet sterkt når lukene kom. Var ikke veldig langt bak gode hester som Very Charming/Amiral da. Så ble det delvis feil nest sist, men den feilet uansett i angrep da. Nå sist satt den i tredje innvendig, havnet opp i dårlige rygger, men spurtet bra når det løste seg. Kunne fakta ha vunnet det løpet med litt mer tur. Nå er den enormt kuskeplusset med Emilia Leo, det blir skorykk, og man fester også på en BIKE! Fra tet taper vel ikke denne?