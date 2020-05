Toppobjekter i V4-lunsjen på Romme

Enorm sist - her skal favoritten få kjørt seg! Gikk gnistrende etter sjenering sist - du går vel ikke glipp av denne godbiten? Du tar vel rygg, og blir med på moroa?

Romme står for dagens V4-lunsjomgang med start klokken 12.20. Vi liker dagens lunsjomgang skarpt, og har jobbet frem flere herlige objekter som vi tror MYE på. Bongene er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V4-1 : 8 Quarcia – Må bare prøves i innledningsløpet. Den var solid i årsdebuten nest sist, men enda bedre sist. Viste da 12,4/1800m etter galopp, og kom til mål med krefter igjen. Så smellfin ut, og den fikk to pluss i kanten av oss. Er en knallgod hest i grunnlaget, og den skal ikke bli enkel å ha med å gjøre om alt går riktig for seg. Slår til som et herlig objekt?

V4-2 : 2 Månlykke AM – Ble kjørt ned på den første svingen sist, tapte en god del, men kom knallsterkt tilbake, og gikk pigg i mål. Dette er en svært grunnkapabel hest som vi tror at Gunnar Melander får mye glede av, og den har en stor sjanse her om den har tatt løpet sist på riktig måte. SPILLES!

V4-3 : 12 Qvidja’s First – Dette er en undervurdert traver, men en traver med bra kapasitet. Gikk flere fine løp i Sverige i fjor uten at den lykkes 100% da, og møtte da vel så gode hester som det den gjør nå. Kommer ut etter en liten pause, den får opp Jorma Kontio, og med litt flyt på veien er denne god nok å skrelle. OBS!

V4-4 : 9 Margareta Tooma – Har radet opp med bra innsatser mot bedre hester enn dette, og det skal bli spennende å se den igjen etter pause. Smygsporet passer bra, og blir det bare litt tempo på forestillingen så kan fort dette bli dønn riktig. Plasseres knepent foran 1 Tinten som satt fast sist, og møtte da på Don Fanucci Zet… Sporet kan dog bli en felle nå.