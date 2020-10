Toppobjekter i V64-omgangen på Färjestad

Svært spennende omgang, og her kan det fort gå mot flotte kroner! Vi spiller to DOBBELTBANKERE, og krydrer bongene med frekke objekter! V64-opptur i vente?

Vi måtte dessverre gjøre om på tipsene denne mandagen da vår banker, 4 Key To Happen (V64-4), ble strøket. Omgangen som venter nå ble da enda mer vrien å ranke, og vi fant rett og slett ikke noen god banker som vi vil anbefale. Dermed spiller vi 2 x 2 i V64-4 og V64-5, og avstår fra et bankerspill til løpene på Färjestad.

V64-1 : 10 I’m A Beliver – Her håper vi at Goop får svar med superfavoritten, for da kan dette bli særdeles interessant. Vår ide har fått et par løp i kroppen etter pause, og gikk pigg i mål etter altfor sene luker sist. Er SYLVASS på speed når den får gå med i rygger, og med tempo er denne god nok til å skrelle. PASSES!

V64-2 : 2 Roc Star Joli – Holdt meget bra fra tet sist, men ble da spurtet ned av en hest som smøg med. Er egentlig en god hest i grunnlaget, den er veldig kjapp fra start, og med offensive Østre opp så jakter nok man teten i kveld. Blir ikke enkel å plukke ned på en lynrask bane, og vi iler til med tipsnikken.

V64-3 : 10 Orlando – Har møtt de beste i årgangen, og går ned mange klasser når det gjelder motstand nå. Viste 08,7 s 800m uten at det rakk til premie i finalen sist, men var uansett godkjent. Er HET med bare litt klaff på veien i kveld. 7 Princess Corner – Ble sittende bom fast etter pause sist, og så meget fin ut. Er herdet mot gode hester, og alt annet enn ueffen i et løp som dette. OBS!

V64-5 : 12 Euklid A.T. – Her er det altså volte, og storfavoritten har trukket det verste sporet. Vår ide har sett smellbra ut etter den kom inn på stallen til Hamre, og virker å ha løftet seg. Satt bom fast etter pause nest sist, mens den avgjorde enkelt fra dødens sist. La da inn en sluttrunde i 13-fart. Sporet er ikke det beste, men motstanden er ikke veldig hard, og feelingen er at Euklid A.T. dukker opp helt der fremme. Per Oleg Midtfjeld kusker som vanlig. VI BANKER FREKT PÅ DD!

V64-6 : 11 Milord – Meget interessant finale, og her kan det være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide er betydelig bedre enn raden, og satt bom fast som absolutt fulltanket over mål sist. Støter her på helt riktig motstand, og den må virkelig tas på alvor. OBS! 2 Amigo Racer – Tidligere holdt vi dette for å være en ordinær hest, men i år har den løftet seg MYE, og sist var den brenngod i nederlaget mot forvandlingsnummeret Monfalcone. Har form til å skrelle i et løp som dette.