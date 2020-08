Toppobjekter i V75-spillet på Bjerke

Bankeren er det sterke rapporter på! Flere meget spennende objekter! Vi byr på fyldige V75-vurderinger, og i kveld skal vi i lukene! Du tar vel rygg?

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos undertegnede var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.

Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Lerum med nye solide treffer på V75-systemene - tok du rygg 2. august?

Systemene til undertegnede sitter virkelig bra for tiden, og under søndagens V75-JACKPOTOMGANG til Vaggeryd betalte de igjen ut flotte kroner. Det ble riktignok kun 6-riktige i en omgang som betalte ut 2,7 millioner, men "trøsten" var likevel klart bra. Systemene til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1000 / 10 andeler a Kr.400 / 20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 732,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.16 122,-. Flash Teemer (8-valg / 4%) SUPERSJOKKET I V75-1, men den ble dradd frem som det store objektet i dette løpet, og følgende info ble servert:

V75-1 : 4 Flash Teemer – Innledningsløpet er ganske jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide rader ikke akkurat opp, men nå er den riktig ute, og formen virker dessuten å være veldig bra. De to siste gangene har den kommet til mål med litt krefter igjen, og den har varslet skrellform. Kan overraske om den får smyge med, og får lukene sine til slutt. Settes helfrekt først!

Våre V75-tips har vært sterke den siste uken, og i kveld håper vi å kunne følge opp på Bjerke. Flere HETE objekter er jobbet frem, flere av favorittene føler vi er i stor fare, og bankeren lar vel seg rett og slett ikke slå? 5 Mons (V75-5) har riktignok ikke fungert som best på slutten, men er fikset på, og rapportene går i dur. Kommer her ut i sitt siste løp før den skal prøve å kvale til Derby... Taper ikke dette om den leverer som den skal, og vi går ALL IN på vår store bong til Kr.1 800,-.

Ta rygg på følgende:



V75-1 : 2 Classichap – Er en SVÆRT grunnkapabel hest, men som ikke fikk det skikkelig til når den stod i Sverige. Vant kun ett løp der, men det gjorde den faktisk på 10,3/1640ma (30.07.2019). Tengsareid har tydeligvis funnet ut av denne nå, og den strålte for Amalie Ødegård i både trav og monte på Biri sist. Kan bli en nyttig tilvekst til eliten om Tengsareid får en ordentlig sving på denne, for såpass god er den. Fra et nydelig spor kan den muligens komme seg foran tidlig, og da er dette hesten å slå. 4 Patent Leather – Fullførte BRA på Axevalla sist, og den kom til mål med litt krefter igjen etter sene luker. Må trolig vinne dette løpet fra dødens, og det er klart at slikt ikke er enkelt. Blir HARDT betrodd, men på vår rank er den kun et 2-valg.



7 Always On Time – Var OK i Bergen sist, og svarte sikkert opp til slutt da. Det vil koste enormt å komme seg til tet her, og vi blir fakta litt overrasket om den vinner fra den posisjonen. Er kun en bitteliten outsider for oss.

Vår rangering : A : 2-4 B : 7 C : 5-6-3-1-9-8

V75-2 : 11 Champstile – Imponerte i debuten, og etter en sisterunde på 15,8 var den overlegen. Det man skal være litt OBS på her er at dette er en lillebror til mer kjente Goldstile. Goldstile er også veldig kapabel, men har aldri vært å stole på. Vi vet enda ikke om Champstile også har disse nykkene som broren har, den skal gå bakfra på en sølebane i kveld, og vi tør rett og slett ikke å gå ALL IN på den nå. Motivert, men… 10 I.D. Derrier Pas – Var veldig tung i både varming/løp i debuten nest sist. Var klart forbedret sist, og vant da enkelt fra dødens. Gikk faktisk 16,1 s 1000m, og det gjorde den på en sølebane. Er trolig ytterligere forbedret til kveldens oppgave, og vi dobler opp a-gruppen!



3 Garrido – Er en 3-åring som vi liker SKARPT! Den så smellfin ut i nederlaget fra dødens sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Har mye å gå på, og den kan fort være kraftig forbedret etter en treningspause. Løpets store outsider. Disse tre skiller seg ganske klart ut.

Vår rangering : A : 11-10 B : 3-2-6-7 C : 1-4-12-9-8-5

V75-3 : 9 Mine – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og nå har den humørfylte hoppen funnet formen. Spurtet ordentlig bra sist, og det gjorde den mot tøffe hingster og vallaker. Vi hadde 23,1 s 300m på klokken uten at den var tom på det. Et lite felt gjør at tilleggene betyr mindre, og leverer den som sist så dukker den opp på foto. PASSES! 1 Spang Kosila – Er langskuddet, og en hest som ikke er sjanseløs om den leverer på sitt beste. Den viste 25,0 s 1000m tredje sist, og fullførte da meget fint. Feilet så med vinnerkrefter i BIKE nest sist, og hadde da travet 25,0/25,1-1609ma uten galoppen. Sist fullførte den fint. Vi håper at Flåten spenner på den en BIKE igjen i kveld, og på en maks dag vil den lede dette svært lenge. OBS!



5 Lome Perla – Var meget god før pausen, men hvordan er egentlig formen nå? Er den like god, ja, da kjemper den naturligvis om seieren. 4 Mailund Jerva – Var god i nederlaget sist, og ligger fortsatt litt i skorpen. Gjør seg ikke bort med klaff underveis.

Vår rangering : A : 9-1 B : 5-4-3-7 C : 2-6-8

V75-4 : 8 Miss Åslanda – Et ganske jevnt hoppeløp venter, og her skal vi prøve oss med en fra dypet. Vår ide pleier å gjøre gode løp når den kommer til Norge, og etter pause sist ble den sittende bom fast som fulltanket. Er herdet i steintøffe omgivelser, den har fått et løp i kroppen etter pause, og gjør seg ikke bort med flyt på veien. OBS! 6 S.M.K. Silvousplait – Er kanskje den beste hesten i feltet på ren kapasitet, og den varslet form sist. Feilet da fra seg en plass på trippelen, og hadde travet ca 12,9/2140ma uten denne galoppen. Var meget god på samme tid i fjor, og skal helt klart passes. Dobbelt a-valg!



9 Mira Prawo – Har kanskje ikke vært helt på topp på slutten, men viste forbedrete takter sist. Spurtet da bra, og gjorde det mot knallgode hester som Red Bar/Thai Highway. Er muligens på vei mot formen igjen, og fra tredje omvendt burde den dessuten komme seg OK avgårde. Løpets klare outsider. 11 Denali – Ble sjenert til galopp sist, er bedre enn raden, og mer enn god nok å runde til seier med flyt.

Vår rangering : A : 8-6 B : 9-11-2 C : 5-3-7-10-4-1

V75-5 : 5 Mons – Er VELDIG bra, og neste start for denne blir et forsøk til Derby. Mons var riktignok ikke som best de siste løpene, og hadde problemer med kroppen sin. Viste likevel skalle ved å vinne, men fungerte altså ikke som ønsket. Nå er den fikset på, rapportene går i dur, og mot en mildt sagt overkommelig gjeng vil det overraske oss mye om Mons går på et tap i kveld. Vi håper/regner med at den fungerer som den skal, og da skal det ikke være snakk om saken. ALL IN!

Vår rangering : A : 5 B : 1-3-8-4-2-7 C : 12-11-6-10-9

V75-6 : 9 Fougueux – Var solid i nederlaget mot 10 Donatell Viking R.R. nest sist, mens den spurtet sterkt etter et passivt opplegg sist. Står spennende til for å smyge med nå, og den duger normalt svært godt i et løp som dette. Vår ide. 4 Key To Happen – Også denne var solid i nederlaget mot Donatell Viking R.R. nest sist. Fulgte opp sist med en sterk innsats fra dødens. Har toppform i kroppen, og fra et nydelig spor med de verste konkurrentene i dårligere spor så kan seieren komme nå.



10 Donatell Viking R.R. – Holder superform, og var også klart bra i nederlaget sist. Tapte da for gode Ourastile, og akkurat det er ingen skam. Kusken er knallgod, og naturligvis kan det som trolig blir favoritten her vinne. 6 Smoke Detector – Ligger stadig litt i skorpen, den får opp en knallgod kusk, og kan ta en etterlengtet seier om det bare skulle klaffe litt underveis.

Vår rangering : A : 9 B : 4-10-6-11-3-1-8-7-5 C : 12

V75-7 : 12 Kaptein Kuling – Er best på ren kapasitet, men sporet trekker naturligvis ned i kveld. Har vært enormt bra på slutten, og kontret altså til seier etter å ha blitt brukt en god del underveis sist. Henger den bare sammen i aksjonen sin så er det snakk om en fryktelig bra hest som noen og enhver skal få slite med. Vår ide.



2 Frøyu Birk – Fikk kjørt seg i Sverige sist, og har hatt en pause etter det løpet. Har vunnet i sporlottoen kontra de mer betrodde, og det er klart at det kan spille inn. Glem heller ikke at den på Bjerke 13. mai plukket ned 8 Valle Grom fra dødens… Er motivert og tidlig. 8 Valle Grom – Har vært nede i en bølgedal, men var tilbake på sitt beste sist, og var knallgod til seier da. Risikerer å måtte gjøre mer jobb i kveld, og da blir det tøffere. Er kun en liten outsider for oss.

10 Rolf Martin – Blir det som vanlig mye skriking på, og den er noe bedre enn raden. Satt dog ikke fast sist som det står noen steder, og var vel heller ikke helt optimal aksjonsmessig. Går man utover de vi tror mest på så er Rolf Martin aktuell, men på vår store flate bong til Kr.1 800 er den ikke med…

Vår rangering : A : 12 B : 2-8 C : 10-1-7-5-9-11-6-4-3